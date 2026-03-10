Ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Російська армія упродовж доби поранила десять мешканців Дніпропетровщини. Ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка – госпіталізована. Серед постраждалих є 12-річний хлопчик.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки у Дніпрі

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській – виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, з десяток приватних осель та багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.

Над областю ППО знешкодила 19 ворожих безпілотників.