Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Десятеро мешканців Дніпропетровщини постраждали унаслідок російських атак

Ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Десятеро мешканців Дніпропетровщини постраждали унаслідок російських атак
Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія упродовж доби поранила десять мешканців Дніпропетровщини. Ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка – госпіталізована. Серед постраждалих є 12-річний хлопчик. 

наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки у Дніпрі
наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки у Дніпрі

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечений приватний будинок. У Новоолександрівській –  виникла пожежа.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, з десяток приватних осель та багатоквартирних будинків.

У Миколаївській громаді, що на Синельниківщині, побитий автобус.

Над областю ППО знешкодила 19 ворожих безпілотників.

﻿
