Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Затримали ексдепутата ОПЗЖ, якого підозрюють у фінансуванні бюджету РФ

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали ексдепутата ОПЗЖ, якого підозрюють у фінансуванні бюджету РФ
Затримали ексдепутата ОПЗЖ
Фото: СБУ

У Київській області затримали колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Його підозрюють у фінансуванні бюджету РФ.

«Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині», – розповіли у пресслужбі СБУ.

Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом. Зазначається, що експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України. У 2022 році він перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з РФ та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики. Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для того, щоб приховати торговельні відносини з росіянами, чоловік зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію. У такий спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.

У СБУ зазначають, що податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну Кемля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екснардепа від ОПЗЖ Волошина, якого звинувачують у державній зраді,  наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, а також в умисному неподанні декларації суб’єктом декларування, вчиненому повторно. 
﻿
