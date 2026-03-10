Затримали ексдепутата ОПЗЖ, якого підозрюють у фінансуванні бюджету РФ

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Київській області затримали колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Його підозрюють у фінансуванні бюджету РФ.

«Служба безпеки викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині», – розповіли у пресслужбі СБУ.

Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом. Зазначається, що експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України. У 2022 році він перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

Також, як встановило розслідування, затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з РФ та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики. Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро.

Для того, щоб приховати торговельні відносини з росіянами, чоловік зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію. У такий спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора.

У СБУ зазначають, що податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну Кемля проти України.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.