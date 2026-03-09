За доказовою базою Служби безпеки України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили двох російських агентів, які вчиняли підпали релейних шаф Укрзалізниці у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У жовтні 2024 року співробітники СБУ затримали обох зловмисників. Ними виявилися мешканка міста Гнівань, яка вже мала судимість за підробку документів, та її знайомий, котрий раніше відбував покарання за крадіжку.

Слідство встановило, що обидва фігуранти потрапили у поле зору окупантів через Телеграм- канали, де шукали "легкі заробітки".

Після вербування агенти підшукали енергообладнання та «погодили» його підпал з куратором від російської спецслужби.

Далі зловмисники прибули "на локації", зламали дверцята двох залізничних шаф, вилили всередину легкозаймисту суміш та вчинили підпали.

У такий спосіб рашисти сподівалися заблокувати рух поїздів, щоб порушити транспортну логістику Сил оборони.

Під час обшуків у агентів вилучено засоби підпалу та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.