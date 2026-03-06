До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував замах на офіцерів ССО на Сумщині

Російського агента затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, він разом зі спільником готував диверсії проти офіцерів Сил спецоперацій ЗСУ, які виконували бойові завдання на північно-східному напрямку. Зловмисники намагалися відстежити місця перебування українських воїнів та маршрути їх переміщення на території регіону.

Далі агент отримав від ФСБ координати схрону, з якого мав забрати бойові гранати та протитанкові міни для вчинення диверсій.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта у лісі поблизу схрону з боєприпасами.

Наразі агент ФСБ отримав тюремний вирок. За даними слідства, засудженим є завербований фсб місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого, з яким вони шпигували за українськими воїнами і виявляли місця зосередження підрозділів Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.