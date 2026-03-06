У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаПраво

До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував замах на офіцерів ССО на Сумщині

Російського агента затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини.

До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував замах на офіцерів ССО на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року на прикордонні Сумщини.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, він разом зі спільником готував диверсії проти офіцерів Сил спецоперацій ЗСУ, які виконували бойові завдання на північно-східному напрямку. Зловмисники намагалися відстежити місця перебування українських воїнів та маршрути їх переміщення на території регіону.

Далі агент отримав від ФСБ координати схрону, з якого мав забрати бойові гранати та протитанкові міни для вчинення диверсій.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта у лісі поблизу схрону з боєприпасами.

Наразі агент ФСБ отримав тюремний вирок. За даними слідства, засудженим є завербований фсб місцевий різноробочий. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого, з яким вони шпигували за українськими воїнами і виявляли місця зосередження підрозділів Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies