Катував українських військовополонених: в Україні оголосили про підозру інспектору курського СІЗО

Триває встановлення інших осіб, причетних до знущань з українських військовополонених.

Правоохоронці встановили особу інспектора російського слідчого ізолятора в Курській області, який причетний до катувань українських військовополонених. Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Встановлено особу інспектора Федеральної казенної установи "Слідчий ізолятор №1" Управління Федеральної служби виконання покарань по Курській області рф, причетного до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у п’ятницю.

За даними слідства, він брав участь у систематичному насильстві над українськими військовослужбовцями, яких утримували у цьому ізоляторі після потрапляння в полон.

Упродовж 2022–2024 років інспектор неодноразово бив полонених руками, ногами та гумовою киянкою по різних частинах тіла, зокрема по паху. Застосовував також і психологічний тиск для їх залякування та приниження.

"Такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, які зобов’язують державу-утримувача забезпечувати гуманне поводження з військовополоненими та забороняють будь-які форми насильства, залякування чи приниження", – зазначається у повідомленні.

У журналістських розслідуваннях згадувався цей працівник пенітенціарної системи РФ, що допомогли офіційному слідству.

Триває встановлення інших осіб, причетних до знущань з українських військовополонених.