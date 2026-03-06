ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У Дніпрі вісьмох осіб підозрюють у організації схеми дезертирства

Вартість таких «послуг» становила від 4 до 15 тисяч доларів США.

У Дніпрі вісьмох осіб підозрюють у організації схеми дезертирства
Вісьмох осіб підозрюють у організації схеми дезертирства.
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці розповіли, що викрили у Дніпрі схему дезертирства. У її організації підозрюють вісьмох осіб, зокрема екскомандира військової частини, адвоката, військового та інших цивільних. 

«За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону  вісьмом особам повідомлено про підозру в організації схеми сприяння дезертирству військовослужбовців (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України)», – розповіли у Офісі генерального прокурора

За даними слідства, учасники групи шукали військовослужбовців, готових самовільно залишити службу, після чого організовували їхнє незаконне вивезення з місць дислокації військових частин або медичних закладів. Вартість таких «послуг» становила від 4 до 15 тисяч доларів США. Для перевезення використовували цивільні автомобілі, якими військових вивозили до Дніпра, де вони надалі переховувалися та не поверталися до місць служби. Під час проїзду через блокпости учасники схеми використовували посвідчення неіснуючої громадської організації.

Знайдені речові докази під час обшуків
Фото: Офіс генпрокурора
Знайдені речові докази під час обшуків

Слідство встановило, що частина військовослужбовців або їхніх знайомих зверталася до адвоката за консультаціями щодо можливих способів уникнення служби. Під час спілкування вона повідомляла контакти осіб, які могли організувати незаконне вивезення. В інших випадках військові самостійно знаходили так званих «перевізників».

Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів протиправної діяльності у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Київській областях. Зокрема:

  • січень 2026 року - організовано вивезення військовослужбовця з місця дислокації військової частини у Житомирській області до Дніпра, після чого він самовільно залишив службу;
  • інший військовослужбовець був вивезений після стаціонарного лікування у медичному закладі Житомирської області та не повернувся до частини;
  • за 10 тис. доларів США організовано вивезення військовослужбовця однієї з військових частин у Дніпропетровській області.

У лютому 2026 року затримали військовослужбовців, які скористалися послугами учасників схеми. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 408 КК України.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено мобільні телефони, планшети, ноутбуки, банківські картки, документи, посвідчення громадських організацій, чорнові записи та гроші. Крім того, вилучили автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW, Porsche, Mercedes та Mercedes-Benz.

Наразі всім вісьмом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування цієї схеми.

﻿
