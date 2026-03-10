Spiegel: у найближчі тижні Європа передасть України близько 35 ракет Patriot

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо постачання таких ракет для України від партнерів через високі витрати ракет ППО на Близькому Сході.

У найближчі тижні Україна може отримати з Європи вкрай необхідний пакет ракет для системи ППО Patriot, пише Spiegel із посиланням на джерела.

За даними видання, міністру оборони Борису Пісторіусу вдалося домовитися з кількома європейськими партнерами про передачу приблизно 30 керованих ракет новітньої модифікації PAC-3. Разом із кількома такими ракетами з арсеналів Бундесверу Україна має отримати близько 35 перехоплювачів.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило підготовку пакета у відповідь на запит Spiegel. Там заявили, що вдалося переконати європейських партнерів поставити додаткові ракети PAC-3, «кількість яких близька до запланованої цільової позначки». З міркувань безпеки точну кількість і терміни доставки не розголошують.

Під час зустрічі країн-партнерів напередодні Мюнхенської конференції з безпеки Пісторіус запропонував незвичну схему: Німеччина готова передати п’ять ракет PAC-3 зі складів Бундесверу, якщо інші держави разом нададуть ще 30. Тоді деякі країни, зокрема Нідерланди, неформально погодилися, а тепер ці зобов’язання підтверджено.

Ця американська система й досі вважається фактично єдиним ефективним засобом проти російських балістичних ракет. Водночас проти дронів Україна дедалі частіше застосовує інші системи. Але для захисту важливих енергетичних об’єктів і столиці Patriot залишаються критично необхідними.

Ситуацію ускладнила війна на Близькому Сході. Після американсько-ізраїльських ударів наприкінці лютого Іран неодноразово бив ракетами й дронами по базах США та країнах регіону. За оцінками експертів, було випущено кілька сотень ракет-перехоплювачів Patriot. Найновіша версія PAC-3 коштує до 4 млн євро за одну ракету.

Такий високий витрат ракет на Близькому Сході викликав справжню тривогу в Україні. США вже тривалий час напряму не постачають зброю Києву, але президент Дональд Трамп дозволив європейцям купувати озброєння у США і передавати його Україні. Проте зараз самі Сполучені Штати змушені поповнювати власні запаси Patriot, яких у їхніх військових близько 60 систем по всьому світу.

Попри глобальний дефіцит, організація нового пакета Пісторіусом вважається успіхом. Водночас у Міноборони Німеччини не мають ілюзій — пошук ракет Patriot доведеться продовжувати. Точних даних про потреби України немає, але за оцінками німецьких офіцерів, українські сили витрачають у середньому близько 60 ракет Patriot на місяць. Отже, нинішнього пакета вистачить ненадовго.

У міністерстві наголосили, що Німеччина не зменшуватиме підтримку України. Останніми днями уряд ФРН неодноразово підкреслював, що оборона України залишається пріоритетом для Берліна, навіть на тлі війни на Близькому Сході.

Йдеться не лише про ракети Patriot. Німеччина також планує передати Україні додаткові засоби ППО, зокрема MANPADS, ракети AIM-9, Iris-T, а також комплекти запчастин для систем Patriot і Iris-T. Крім того, Берлін продовжить підтримку створення українського виробництва засобів ППО.