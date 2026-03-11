У Швейцарії через пожежу в автобусі загинули шестеро людей

У швейцарському місті Керцерс у 20 кілометрах від федеральної столиці Берна внаслідок пожежі, яка виникла в автобусі, загинули шестеро людей.
Як пише BBC, інцидент трапився під вечір, а причина займання поки точно не встановлена. Деякі свідки повідомили про людину, яка обливала себе бензином - можлива версія про самоспалення, яке спричинило загоряння транспорту.
Щонайменше трьох людей ушпиталили з опіками, постраждав також один із рятувальників.
- На початку року внаслідок пожежі у барі на гірськолижному курорті в Швейцарії загинули близько 40 людей, в країні на 5 днів оголошували жалобу.