Голова ЦВК: у Чехії не можна відкривати дільниці поза посольствами. Є варіант голосування у тимчасових дипмісіях

Голова ЦВК Олег Діденко
Фото: Макс Требухов

У Чехії не можна відкривати виборчі дільниці поза посольствами. Тому є варіант голосування у тимчасових дипмісіях. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

«Виборчі права наших громадян за кордоном мають бути забезпечені максимально. Держава має зробити все можливе», — сказав він.

За словами голови ЦВК, комісія почала працювати над цією проблемою ще з перших років повномасштабної війни, зокрема створила робочу групу та проводила візити до різних країн для вивчення їхнього досвіду.

«Ми досліджували особливості законодавства країн перебування і намагалися сформувати універсальні норми, які можна застосувати фактично до всіх держав», — пояснив Діденко.

Водночас під час одного з нещодавніх візитів до Чехії з’ясувалася специфіка місцевого законодавства.

«У Чехії заборонено відкривати дипломатичні виборчі дільниці за межами посольства і консульства», — зазначив він.

За словами Діденка, одним із можливих рішень може бути створення тимчасових дипломатичних місій, де українці зможуть проголосувати.

«Був знайдений спосіб утворення тимчасової дипломатичної місії, але це може потребувати певного коригування нашого законопроєкту», — сказав голова ЦВК.

Він також повідомив, що під час консультацій з іноземними державами Україна отримала сигнали готовності допомогти в організації виборчого процесу.

«У переважній більшості випадків ми бачимо велику готовність допомагати», — зазначив Діденко.

За його словами, деякі країни вже пропонують конкретну підтримку.

«Наприклад, у Британії члени виборчих комісій пропонують надати своїх. У Данії навіть ухвалили закон про допомогу Україні, коли відбудуться вибори», — сказав він.

Діденко також наголосив на важливості співпраці з українською діаспорою.

«Наші громадяни та українські асоціації за кордоном дуже активні і готові долучатися до організації виборчого процесу», — зазначив голова ЦВК.

Водночас він підкреслив, що для ефективної організації голосування важливо завчасно ухвалити відповідне законодавство та провести інформаційні кампанії, щоб українці за кордоном могли змінювати свою виборчу адресу і брати участь у виборах.

﻿
