Представники України є серед перших кавалерів Європейського ордена «За заслуги»

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила імена перших лауреатів новоствореного Європейського ордена «За заслуги».

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Ця відзнака вручається за вагомий внесок у європейську інтеграцію, а також за просування та захист європейських цінностей. Орден має три категорії: визначні члени, почесні члени та члени.

Визначними членами стали ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, експрезидент Польщі Лех Валенса і президент України Володимир Зеленський.

Почесними членами ордена стали експрезидент Литви Валдас Адамкус, ексглава Єропарламенту Єжи Бузек, експремєр Португалії Анібал Каваку Сілва, експрезидент Фінляндії Саулі Ніїністьо, кардинал і державний секретар ватикану П'єтро Паролін, експрезидент Ірландії Мері Робінсон, президентка Молдови Мая Санду, ексглава євродипломатії Хав'єр Солана-і-де-Мадаріага, ексканцлер Австрії Вольфганг Шюссель, експрезидент Європейського центробанку Жан-Клод Тріше.

Членами ордена стали засновник неурядової організації «World Central Kitchen» Хосе Андрес, українська правозахисниця Олександра Матвійчук, баскетболіст Янніс Адетокумбо, юрист і вчений Марк Джидара, лікар Сандра Лежнієце, ексвіцепрезидент Єврокомісії Вівіан Редінг, музиканти та учасники гурту U2 Пол Девід Х'юсон, відомий як Боно, Девід Хауелл Еванс, Адам Чарльз Клейтон та Лоуренс Джозеф Маллен-молодший.

Щороку до нагороди можуть відбирати до 20 лауреатів.

Після лауреатів їх запросять на офіційну церемонію нагородження, яка відбудеться під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі з 18 по 21 травня.