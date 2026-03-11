Кондратюк: українці за кордоном мають не лише голосувати, а й право бути обраними

Українці за кордоном мають не лише голосувати, а й право бути обраними. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради та співголова підгрупи з питань участі у виборах громадян України за кордоном Олена Кондратюк під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період.
Кондратюк наголосила, що участь українців за кордоном у виборах є важливим елементом їхньої залученості до життя держави.
«Це одна з ознак залученості громадян не тільки до виборів, а взагалі до життя в Україні… Дати можливість їм не тільки голосувати, а й мати право бути обраними — це ключове для наших громадян за кордоном», — зазначила Кондратюк.
Вона додала, що це питання також пов’язане з можливістю представництва української діаспори у парламенті.
«Чи можуть у нас бути кандидати в народні депутати, які представляють, наприклад, діаспору — це теж один із аргументів у цій дискусії», — сказала віцеспікерка.
Кондратюк також звернула увагу на питання множинного громадянства, яке викликає багато запитань у українців за кордоном.
«Законопроєкт про множинне громадянство ухвалений, але наразі немає підзаконних актів, що викликає багато запитань у наших громадян за кордоном», — підкреслила вона.
Варто нагадати, що наразі законодавство передбачає вимогу постійного проживання в Україні протягом 10 років для кандидатів у президенти та 5 років — для кандидатів у депутати.
Окремо віцеспікерка наголосила на проблемі безпеки майбутніх виборів.
«Найважче питання — це система захисту виборів від зовнішнього втручання, кібербезпека і кіберзахист», — сказала Кондратюк.
За її словами, навіть у країнах Європи, які мають досвід проведення виборів в умовах кіберзагроз, не завжди є готові рішення для протидії таким ризикам.