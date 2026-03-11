Кондратюк: українці за кордоном мають не лише голосувати, а й право бути обраними

Питання можливості балотування українців, які під час війни перебувають за кордоном, а також представників діаспори, досі залишається неврегульованим.

Українці за кордоном мають не лише голосувати, а й право бути обраними. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради та співголова підгрупи з питань участі у виборах громадян України за кордоном Олена Кондратюк під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період.

Кондратюк наголосила, що участь українців за кордоном у виборах є важливим елементом їхньої залученості до життя держави.

«Це одна з ознак залученості громадян не тільки до виборів, а взагалі до життя в Україні… Дати можливість їм не тільки голосувати, а й мати право бути обраними — це ключове для наших громадян за кордоном», — зазначила Кондратюк.

Вона додала, що це питання також пов’язане з можливістю представництва української діаспори у парламенті.

«Чи можуть у нас бути кандидати в народні депутати, які представляють, наприклад, діаспору — це теж один із аргументів у цій дискусії», — сказала віцеспікерка.

Кондратюк також звернула увагу на питання множинного громадянства, яке викликає багато запитань у українців за кордоном.

«Законопроєкт про множинне громадянство ухвалений, але наразі немає підзаконних актів, що викликає багато запитань у наших громадян за кордоном», — підкреслила вона.

Варто нагадати, що наразі законодавство передбачає вимогу постійного проживання в Україні протягом 10 років для кандидатів у президенти та 5 років — для кандидатів у депутати.

Окремо віцеспікерка наголосила на проблемі безпеки майбутніх виборів.

«Найважче питання — це система захисту виборів від зовнішнього втручання, кібербезпека і кіберзахист», — сказала Кондратюк.

За її словами, навіть у країнах Європи, які мають досвід проведення виборів в умовах кіберзагроз, не завжди є готові рішення для протидії таким ризикам.