Віцеспікерака Олена Кондратюк закликала забезпечити право бути обраним для українців за кордоном та у першу чергу для жінок. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко наголошує, що це питання неоднозначне для суспільства.

Про це під час засідання робочої групи заявили віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк та перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Кондратюк наголосила, що під час обговорення повоєнного виборчого законодавства важливо не ігнорувати українців, які через війну опинилися за кордоном.

«З огляду на величезну демографічну кризу, яка вже є в Україні і яка буде загострюватися, треба думати, як залучити активних, проактивних людей до розбудови України, в тому числі політичної», — зазначила віцеспікерка.

Вона звернула окрему увагу на жінок, які виїхали за кордон разом із дітьми під час війни.

«Дуже часто вони рятували своїх дітей. Частина з них — дружини військових, є і вдови, які зараз залишилися за кордоном», — сказала Кондратюк.

За її словами, багато таких українців активно допомагають Україні та займаються волонтерством.

Віцеспікерка також наголосила, що закон про повоєнні вибори має розглядатися як особливий документ.

«Цей закон є особливий, повоєнний, і ми формуємо його з підходом одноразовості», — зазначила вона, додавши, що після його застосування можуть бути підготовлені нові законодавчі зміни.

Водночас перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що питання пасивного виборчого права для громадян, які перебували за кордоном під час війни, потребуватиме окремого обговорення. Оскільки соціологічні опитування показують, що переважна більшість українців, що не виїхали, виступають проти балотування на виборах тих, хто залишив Україну.

«Щодо пасивного права — тут точно буде політична дискусія», — сказав він.

За словами Корнієнка, у цьому питанні важливо враховувати позицію суспільства.

«Ми всі розуміємо, що депутати — представники людей, і ця дискусія так чи інакше буде спиратися на думку людей», — зазначив він.

Водночас він звернув увагу, що ставлення суспільства до різних категорій громадян, які перебували за кордоном, може відрізнятися.

«Я ще не бачив опитувань, які б вимірювали ставлення, наприклад, до людей, які повернулися протягом трьох місяців чи після деокупації Київської області», — сказав Корнієнко.

Окремо він повідомив, що Україна вже веде консультації з міжнародними партнерами щодо майбутнього спостереження за виборами.

«Європейська служба зовнішньої політики вже визначила відповідальних осіб і підрозділи, які працюють над підготовкою довгострокових місій спостереження», — зазначив він.

За словами Корнієнка, Україна також зацікавлена у залученні до спостереження не лише місії БДІПЛ ОБСЄ, а й представників європейських інституцій.