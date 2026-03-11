Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаПолітика

Зеленський: Мені не відомо, що робить угорська делегація в Україні

У МЗС президенту охарактеризували цей візит "як приватну поїздку".

Зеленський: Мені не відомо, що робить угорська делегація в Україні
Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, яка прибула нібито для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, пише Укрінформ.

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", — зазначив Зеленський.

  • Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував, що угорські представники, що приїхали до України для проведення перемовин про відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", не мають офіційного статусу. Офіційні зустрічі з ними не заплановані.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies