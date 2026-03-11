Зеленський: Мені не відомо, що робить угорська делегація в Україні

У МЗС президенту охарактеризували цей візит "як приватну поїздку".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, яка прибула нібито для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, пише Укрінформ.

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", — зазначив Зеленський.