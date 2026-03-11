Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСвіт

Угорські представники, що приїхали на переговори про "Дружбу", не мають офіційного статусу

Вони приїхали на загальним умовах, як будь-які громадяни країн зони Шенгену. 

Угорські представники, що приїхали на переговори про "Дружбу", не мають офіційного статусу
Фото: ОПУ

Угорські представники, що приїхали до України для проведення перемовин про відновлення транзиту російської нафти "Дружбою", не мають офіційного статусу. Офіційні зустрічі з ними не заплановані, прокоментував "Європейській правді" візит речник МЗС України Георгій Тихий. 

В'їхали вони за загальними правилами, користуючись безвізовим режимом. Так само може в'їхати будь-який громадянин країни Шенгенської зони.

"На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією»", – сказав Георгій Тихий. 

Контекст

Сьогодні до України прибули угорські представники на чолі з держсекретарем міністерства енергетики Габором Чепеком, який минулого тижня заявив про те, що надіслав українському міністру енергетики Денису Шмигалю лист із ультиматумом за "три дні" відновити нафтопровід. Також приїхали фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

За оцінкою України, на відновлення транзиту "Дружбою" піде не менше місяця. Росія пошкодила там основну перекачувальну станцію в Бродах. Ємність нафтопроводу на 75 000 тонн була зруйнована. Президент України сказав, хотів би відновлювати нафтопровід з російською нафтою, і він інформував про це ЄС. Однак Євросоюз неофіційно вимагає від України відновлення "Дружби", щоб розблокувати надання їй 90 млрд євро. Київ чекає, щоб тепер йому цей ультиматум висунули офіційно. Відновлювати будуть лише в разі, що ЄС не знайде іншого варіанту, як передати кредит у 90 млрд євро. 

Президент, коментуючи вимогу Словаччини пустити до "Дружби" представників ЄС, сказав, що коли він просив в партнерів ракети, а йому відмовили через низькі власні запаси, то він не просив суверенну країну пустити його перевірити, чи це так. 

﻿
