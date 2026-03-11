Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Світ

В Ормузькій протоці вдарили по тайському судну. Трьох членів екіпажу вважають зниклими

Вибух призвів до пожежі в машинному відділенні. 

В Ормузькій протоці вдарили по тайському судну. Трьох членів екіпажу вважають зниклими
Тайське судно потрапило під обстріл
Фото: Royal Thai Navy/CNN

В Ормузькій протоці в середу атакували тайське судно. 20 членів екіпажу врятували, але трьох з них вважають зниклими безвісти, передає СNN з посиланням на міністерство транспорту Таїланду. 

Суховантаж під прапором Таїланду "Майюрі Нарі" вийшов з ОАЕ з 23 членами екіпажу на бору, повідомив віцепрем'єр-міністр транспорту Піпат Ратчакітпракарн. Під час рейсу пролунав вибух на кормі, що призвів до пожежі в машинному відділенні.

Саме там перебували троє моряків, яких поки не вдалось знайти. За наказом капітана екіпаж покинув судно і евакуювався на рятувальних шлюпках. Моряків врятували оманські морські сили. 

Королівські ВМС Таїланду уважно стежать за ситуацією та координують рятувальні зусилля з відповідними агентствами, щоб забезпечити безпеку громадян Таїланду в регіоні, сказав міністр. "Маюрі Нарі" – одне з трьох суден, які були атаковані поблизу ключового судноплавного шляху сьогодні вранці.

За даними Управління морської торгівлі Сполученого Королівства, морського органу, відповідального за регіон, з початку війни було атаковано 13 суден.

Два інших судна, що потрапили під обстріл, належать Великій Британії. Жертв серед екіпажів немає.

Іран перекрив Ормузьку протоку після початку операції Ізраїлю та США. 

﻿
