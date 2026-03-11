В Ормузькій протоці вдарили по тайському судну. Трьох членів екіпажу вважають зниклими

В Ормузькій протоці в середу атакували тайське судно. 20 членів екіпажу врятували, але трьох з них вважають зниклими безвісти, передає СNN з посиланням на міністерство транспорту Таїланду.

Суховантаж під прапором Таїланду "Майюрі Нарі" вийшов з ОАЕ з 23 членами екіпажу на бору, повідомив віцепрем'єр-міністр транспорту Піпат Ратчакітпракарн. Під час рейсу пролунав вибух на кормі, що призвів до пожежі в машинному відділенні.

Саме там перебували троє моряків, яких поки не вдалось знайти. За наказом капітана екіпаж покинув судно і евакуювався на рятувальних шлюпках. Моряків врятували оманські морські сили.

Королівські ВМС Таїланду уважно стежать за ситуацією та координують рятувальні зусилля з відповідними агентствами, щоб забезпечити безпеку громадян Таїланду в регіоні, сказав міністр. "Маюрі Нарі" – одне з трьох суден, які були атаковані поблизу ключового судноплавного шляху сьогодні вранці.

За даними Управління морської торгівлі Сполученого Королівства, морського органу, відповідального за регіон, з початку війни було атаковано 13 суден.

Два інших судна, що потрапили під обстріл, належать Великій Британії. Жертв серед екіпажів немає.

Іран перекрив Ормузьку протоку після початку операції Ізраїлю та США.