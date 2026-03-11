Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСвіт

ЄС схвалив нові санкції проти 19 представників іранського режиму

Посадовці причетні до порушень прав людини.

ЄС схвалив нові санкції проти 19 представників іранського режиму

Посли держав-членів ЄС під час зустрічі у форматі СOREPER II у Брюсселі запровадили санкції проти 19 представників іранського режиму.

Про це повідомляє Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні посли держав-членів ЄС схвалили нові санкції, спрямовані проти 19 посадовців режиму та організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини", – повідомила Кая Каллас.

Висока представниця ЄС наголошує, що санкції є частиною послідовної політики Європейського Союзу щодо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до утисків громадянських свобод і прав людини.

Санкції передбачають, зокрема, замороження активів у країнах ЄС та заборону на в’їзд до Євросоюзу.

В ЄС продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією в Ірані та реагувати на дії влади, які порушують міжнародні норми.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies