ЄС схвалив нові санкції проти 19 представників іранського режиму

Посли держав-членів ЄС під час зустрічі у форматі СOREPER II у Брюсселі запровадили санкції проти 19 представників іранського режиму.

Про це повідомляє Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні посли держав-членів ЄС схвалили нові санкції, спрямовані проти 19 посадовців режиму та організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини", – повідомила Кая Каллас.

Висока представниця ЄС наголошує, що санкції є частиною послідовної політики Європейського Союзу щодо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до утисків громадянських свобод і прав людини.

Санкції передбачають, зокрема, замороження активів у країнах ЄС та заборону на в’їзд до Євросоюзу.

В ЄС продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією в Ірані та реагувати на дії влади, які порушують міжнародні норми.