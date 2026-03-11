ЄС схвалив нові санкції проти 19 представників іранського режиму

Посли держав-членів ЄС під час зустрічі у форматі СOREPER II у Брюсселі запровадили санкції проти 19 представників іранського режиму.
Про це повідомляє Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
"Сьогодні посли держав-членів ЄС схвалили нові санкції, спрямовані проти 19 посадовців режиму та організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини", – повідомила Кая Каллас.
Висока представниця ЄС наголошує, що санкції є частиною послідовної політики Європейського Союзу щодо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до утисків громадянських свобод і прав людини.
Санкції передбачають, зокрема, замороження активів у країнах ЄС та заборону на в’їзд до Євросоюзу.
В ЄС продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією в Ірані та реагувати на дії влади, які порушують міжнародні норми.
- У січні Рада ЄС ухвалила новий пакет обмежувальних заходів проти Ірану у відповідь на серйозні порушення прав людини в країні та військову підтримку війни Росії проти України.