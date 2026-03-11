Reuters: Росія готується до скорочення "несуттєвих" видатків на 10% у 2026 році

Російська влада планує скоротити "несуттєві" видатки у бюджеті на 2026 рік, пише Reuters з посиланням на чотири анонімні джерела.

За інформацією агенства, Міністерство фінансів РФ вже повідомило відомства, які розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення видатків, і наразі визначають, які саме статті підлягатимуть урізанню. Йдеться про зменшення видатків приблизно на 10%.

Скорочення не торкнеться політично чутливих військових витрат та соціально важливих статей, таких як зарплати працівникам державного сектору та соціальні виплати. За словами джерел, основні зміни можуть стосуватися нових проєктів будівництва або ремонту доріг, які, ймовірно, поставлять на паузу.

Остаточне рішення залежатиме від стабільності цін на нафту, що зросли через війну в Ірані. Проте джерела припускають, що скорочення видатків буде необхідним незалежно від короткострокових коливань на ринку.