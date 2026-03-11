Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Reuters: Росія готується до скорочення "несуттєвих" видатків на 10% у 2026 році

Скорочення торкнуться зарплат працівникам державного сектору та соціальних виплат.

Reuters: Росія готується до скорочення "несуттєвих" видатків на 10% у 2026 році
Фото: EPA/UPG

Російська влада планує скоротити "несуттєві" видатки у бюджеті на 2026 рік, пише Reuters з посиланням на чотири анонімні джерела.

За інформацією агенства, Міністерство фінансів РФ вже повідомило відомства, які розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення видатків, і наразі визначають, які саме статті підлягатимуть урізанню. Йдеться про зменшення видатків приблизно на 10%.

Скорочення не торкнеться політично чутливих військових витрат та соціально важливих статей, таких як зарплати працівникам державного сектору та соціальні виплати. За словами джерел, основні зміни можуть стосуватися нових проєктів будівництва або ремонту доріг, які, ймовірно, поставлять на паузу.

Остаточне рішення залежатиме від стабільності цін на нафту, що зросли через війну в Ірані. Проте джерела припускають, що скорочення видатків буде необхідним незалежно від короткострокових коливань на ринку.

﻿
