Politico: Європа має план утримати Україну на плаву, навіть якщо Угорщина та Словаччина блокуватимуть €90 млрд кредиту

Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування військової боротьби, навіть якщо Угорщина та Словаччина й надалі блокуватимуть обіцяний кредит на €90 млрд, повідомили виданню Politico два дипломати ЄС.

Наступного тижня лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі, намагаючись переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо виконати свою обіцянку і схвалити кредит. Він має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням до кінця 2027 року.

Однак якщо вони не змінять позицію, країни Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план. За словами дипломатів, вони можуть надати Україні достатньо коштів, щоб підтримати її фінансову стабільність у першій половині цього року.

Йдеться приблизно про €30 млрд, повідомила ще одна особа, обізнана з переговорами. Оскільки це будуть двосторонні кредити, вони не потребуватимуть схвалення всіх країн ЄС.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен повідомив колегам у вівторок, що уряд країни заклав у бюджет €3,5 млрд щорічної двосторонньої допомоги Україні до 2029 року, розповіли ще два дипломати.

Ідея індивідуального фінансування України вже обговорювалася перед грудневим самітом, коли всі лідери ЄС погодилися просувати один спільний кредит. Тоді такий варіант вважався небажаним, оскільки він підриває європейську солідарність із Україною і демонструє глибокі розбіжності всередині ЄС.

Однак якщо Орбан не відмовиться від своєї опозиції, це може стати єдиним варіантом.