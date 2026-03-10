У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Росія запевнила Трампа, що не обмінюється з Іраном розвідданими

"Ми можемо вірити їм на слово," - сказав Віткофф.

Росія запевнила Трампа, що не обмінюється з Іраном розвідданими
Мережа спецзв'язку РФ
Фото: ГУР МО України

 Керівництво Росії під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом спростувало звинувачення в обміні розвідувальними даними з Іраном під час війни.

Про це повідомив спеціальний посланець США Стів Віткофф в інтерв'ю CNBC.

«Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово. Сподіватимемося, що вони не діляться», – сказав Віткофф в інтерв’ю.

Під час інтерв’ю Віткоффа запитали, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвідувальні дані про місцезнаходження американських військових активів, і якщо так, то чому адміністрація Трампа скасувала санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

«Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати», – відповів Віткофф.

Він також додав, що разом із зятем Трампа, Джаредом Кушнером, окремо провели телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики. Ушаков у цій розмові повторив, що Росія не обмінюється розвідувальними даними з Іраном.

  • Раніше, Трамп провів телефонну розмову з Путіним: обговорили війну в Україні та бойові дії в Ірані.
  • Аналітики вважають, що російські розвідувальні дані могли значно підвищити точність іранських ударів, зокрема по радарах раннього попередження та системах командування. Іран має лише кілька військових супутників, тому доступ до російських космічних розвідданих є для нього особливо цінним.
