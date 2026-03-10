Росія запевнила Трампа, що не обмінюється з Іраном розвідданими

"Ми можемо вірити їм на слово," - сказав Віткофф.

Керівництво Росії під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом спростувало звинувачення в обміні розвідувальними даними з Іраном під час війни.

Про це повідомив спеціальний посланець США Стів Віткофф в інтерв'ю CNBC.

«Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово. Сподіватимемося, що вони не діляться», – сказав Віткофф в інтерв’ю.

Під час інтерв’ю Віткоффа запитали, чи вважає він, що Росія передає Ірану розвідувальні дані про місцезнаходження американських військових активів, і якщо так, то чому адміністрація Трампа скасувала санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту.

«Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати», – відповів Віткофф.

Він також додав, що разом із зятем Трампа, Джаредом Кушнером, окремо провели телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики. Ушаков у цій розмові повторив, що Росія не обмінюється розвідувальними даними з Іраном.