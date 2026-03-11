Федоров: Україна нарощує ефективність на фронті та закликає ЄС посилити оборонну підтримку

Міністр оборони зазначив, що росіяни зазнають втрат, які перевищують їх мобілізаційні спроможності.

Міністр оборони Михайло Федоров представив ключові оборонні потреби України на Конференції послів Європейського Союзу та розповів про ситуацію на полі бою.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Федоров заявив, що Україна продовжує завдавати Росії значних втрат.

«Твердження, що Росія має перевагу на полі бою, – це міф. Ми стаємо все більш ефективними, і ціна війни для Росії зростає», – повідомив очільник Міноборони.

Росіяни вже зазнають втрат, які перевищують їхні спроможності до мобілізації та відновлення людського ресурсу. Це важливий крок для зупинки просування Росії на землі.

Михайло Федоров заявив, що ключовим пріоритетом України залишається захист неба. Саме тому закликав партнерів продовжити підтримку програми PURL, яка забезпечує постачання критично важливих систем протиповітряної оборони та ракет, зокрема для систем Patriot та NASAMS.

Він додав, що Україна працює над стратегією економічного тиску проти Росії та незабаром представить її партнерам.