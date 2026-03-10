Бойові дії на Донеччині, 120 бойових зіткнень, ворожі обстріли, резолюція Національних зборів Угорщини. Яким запам’ятається 1476-й день повномасштабної війни.

Ворожі війська обстріляли один з районів Слов’янська, є загиблі та поранені.

Станом на 15:30 кількість поранених у Слов'янську зросла до 20, чотири людини загинули. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.

Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два – біля багатоповерхівок.

Росіяни скинули на середмістя Слов'янська три авіабомби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 березня відбулося 120 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Новопавлівка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 березня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

За інформацію командування, цей завод - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння.

Подробиці – в новині.

Керованими авіабомбами Росія вдарила і по Глухівській громаді Сумщини.

Через обстріл загинув чоловік на одному з підприємств.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №14025, відомий як проєкт закону про “податок на OLX”.

За нього віддали менше 226 мінімально необхідних голосів. За повернення суб'єкту законодавчої ініціативи – уряду – проголосували 187 депутатів.

Законопроєкт вважається відхиленим, оголосив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що до другого читання Кабмін планував подати до законопроєкту правки і з іншими вимогами МВФ. Зокрема про скасування пільги на посилки до 150 євро, про застосування ПДВ для фізичних осіб-підприємців, про закріплення підвищеного військового збору в 5% і після закінчення воєнного стану.

Більше про це – в публічному інтерв’ю Соні Кошкіної “Зміни оподаткування ФОПів, Міндічгейт, перемовини з МВФ і гроші на війну. Особлива розмова з очільником Мінфіну і головою НБУ”.

Верховна Рада провалила також голосування щодо позбавлення Сергія Бубки та Яни Клочкової державних нагород.

Пропозицію підтримали лише 112 народних депутатів, "проти" проголосували 5 нардепів, ще 7 – утрималися.

Сьогодні, 10 березня, Київрада ухвалила план енергостійкості столиці. «За» – 92 депутати, повідомив кореспондент LB з сесії Київради.

Депутати планували розглянути план 9 березня, в понеділок, але в той день в сесійній залі не було кворуму.

План стійкості, затверджений Київрадою, передбачає три варіанти кошторису видатків.

Докладно – в новині.

Національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що "відхиляє членство України в Європейському Союзі, подальше фінансування військової підтримки Києва та зусилля щодо перетворення ЄС на військовий альянс", повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

У резолюції зазначається, що Будапешт виступає проти вступу України до ЄС, позаяк країна перебуває у стані війни та її вступ ризикує зробити Євросоюз стороною конфлікту.

Угорські депутати також попередили про фінансові наслідки продовження підтримки України, заявивши, що ЄС вже надав 193,3 мільярда євро допомоги Києву з початку війни та планує додаткові позики.

Докладніше – в новині.

На це рішення угорського парламенту доволі різко відреагувало МЗС України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!