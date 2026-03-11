Лише у Польщі може знадобитися створення понад сотні додаткових виборчих дільниць. Спосіб голосування на виборах пропонується залишити без змін. Тобто без онлайн голосування чи поштою.

Вибори для українців за кордоном — найбільший виклик після війни. Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради та співголова підгрупи з питань участі у виборах громадян України за кордоном Олена Кондратюк під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

«Насправді 90% законопроєкту — це про вибори за кордоном, тому що це найбільший виклик під час майбутніх виборів», — зазначила віцеспікерка.

Кондратюк наголосила, що учасники підгрупи дійшли спільної позиції щодо необхідності забезпечити українцям за кордоном можливість голосувати.

«Ми дійшли до аксіоми: вибори за кордоном треба проводити. Держава зобов’язана створити всі умови для реалізації виборчих прав громадян», — сказала вона.

За словами Кондратюк, наразі за кордоном перебуває від 5 до 8 млн українців, і держава повинна підготуватися до організації голосування для них.

Вона також повідомила, що робоча група погодила низку базових принципів майбутнього законопроєкту.

«Виборчий процес має розпочинатися не раніше ніж через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану», — зазначила віцеспікерка.

Крім того, за її словами, спосіб голосування на виборах пропонується залишити без змін.

«Спосіб голосування на виборах має залишитися таким, як є зараз», — додала Кондратюк.

Віцеспікерка також звернула увагу на масштаб організаційних викликів. За її словами, лише у Польщі може знадобитися створення понад сотні додаткових виборчих дільниць.

«У Польщі, за даними ЦВК, близько 906 тисяч потенційних виборців. Якщо всі вони голосуватимуть, потрібно буде організувати близько 180 додаткових дільниць», — сказала вона.

Кондратюк підкреслила, що для підготовки голосування за кордоном необхідні завчасні рішення щодо фінансування, логістики та домовленостей з іноземними державами.

«Міністерству закордонних справ потрібне завчасне розуміння державного фінансування, щоб підготувати закордонні виборчі дільниці, кадри і матеріально-технічне забезпечення», — зазначила вона.