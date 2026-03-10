Володимир Ковальчук, віцепрезидент ФШУ: «Перша повоєнна шахова олімпіада має проходити в Україні»

Як запровадження санкцій може вплинути на Дворковича, чому голосування за президента FIDE потребує змін і кого підтримає Україна на майбутніх виборах? Розпитали про це першого віцепрезидента Федерації шахів України, виконавчого директора ФШУ Володимира Ковальчука. Окрім того, він розповів, що сталося між федерацією і сестрами Музичук, які не виступають за збірну з 2023 року. Деталі — в матеріалі LB.ua .

Українці, ясна річ, зацікавлені в тому, щоб його ухвалили якомога раніше. Один з неочевидних аргументів стосується того, що новий пакет включає санкції проти Аркадія Дворковича — президента Міжнародної федерації шахів. Ексрадник Медведєва і колишній заступник голови уряду РФ, на посаді очільника FIDE він легалізував росіян і білорусів на міжнародній арені під власними прапорами, а також поступово повертає за дошку шахістів, які відверто підтримують розв’язану Росією війну проти України, зокрема Сергія Карякіна.

23 лютого стало відомо, що в ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти Росії. Головною перешкодою стала пропозиція повністю заборонити надавати будь-які морські послуги російським танкерам. Зараз існують два сценарії: або рішення відтермінують, або дискусійне для країн Євросоюзу питання винесуть окремо.

Розкажіть, будь ласка, про себе.

У 21 рік я став президентом Рівненської обласної федерації шахів, з 2010 року — віцепрезидент ФШУ, з вересня 2024 року — перший віцепрезидент, а з 28 лютого ще й виконавчий директор Федерації шахів України.

Фото: ФШУ Володимир Ковальчук під час виступу

Який ваш рівень у шахах?

Майстер FIDE. Рейтинг — 2333.

Розпочати пропоную із Сергія Карякіна (український шахіст, який виїхав у Росію і підтримує війну. — LB.ua), якого повернули в рейтинги FIDE. Як ви відреагували на це рішення?

Думаю, можна повторити те, що сказав тренер Магнуса Карлсена Ганс-Петер Нільсен: «Це ганебно». Карякін возив зброю до окупованого Донбасу, в Луганськ. Його висловлювання говорять самі за себе. Попри це, Дворкович легітимізував його.

УТОЧНЕННЯ: FIDE знову прибрала Карякіна з рейтингу, пояснивши його появу там технічною помилкою.

Як запровадження санкцій ЄС може вплинути на Аркадія Дворковича?

За такого сценарію він повинен автоматично подати у відставку. Президентом FIDE не може бути людина, проти якої запровадили санкції за підтримку збройної агресії Росії.

Фото: EPA/UPG Аркадій Дворкович (праворуч) разом з Медведєвим, 2016 рік

То коли чекати на пакет санкцій?

Ще чекаємо, але радує, що стосовно Дворковича немає суперечок.

Коли будуть офіційні вибори президента FIDE?

У вересні 2026 року в Самарканді. Під час шахової олімпіади.

Чи можна зняти Дворковича, не чекаючи на вибори?

Лише за наявності пакета санкцій ЄС.

Як Федерація шахів України протистоїть Дворковичу?

Ми подали два позови до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанну. У першому ми вимагаємо виключити РФ з FIDE, тому що вони проводять турніри на окупованих територіях, а також залучають до них українських спортсменів, і вжити захотів проти Дворковича. У другому позові разом з англійською, естонською, німецькою й норвезькою шаховими федераціями оскаржуємо рішення FIDE поновити в правах російських і білоруських шахістів. Розгляд справ триває.

Фото: Chessdom Андрій Баришполець під час шахової партії

Хто може бути опонентом Дворковича? Можливо, українець Андрій Баришполець?

Точно ні, хоча він багато нам допомагає. Скажу, що особу опонента Дворковича поки тримають у секреті. Однак зазначу, що це буде дуже шанована особа.

Відомо, що у FIDE процвітає корупція. Сприяє цьому й система виборів (одна країна — один голос. — LB.ua), за якої менш впливові країни можна легко підкупити. Чи є спосіб протистояти цьому?

Лише один — зняти Дворковича з посади і на його місце призначити демократичного кандидата, який змінить цю систему. Думаю, що справедливо було б запровадити таку систему: до 500 рейтингових шахістів на одну країну — 1 голос, до 2000 — 2, до 3 тисяч — 3. Найавторитетніші ж країни (США, Індія, Україна) можуть оперувати 5 голосами. Зараз же ситуація складна. Як приклад, нещодавно пан Дворкович прийняв до FIDE острівні країни з відносно маленьким населенням, які не мають нормального представництва в шахах. Зрозуміло, чому він так вчинив…

До речі, на засіданні виконкому ФШУ пан Камишін сказав, за яких умов Україна підтримає кандидата в президенти FIDE. Перша умова полягає в тому, що він не допустить російських і білоруських шахістів до змагань. Друга — перша повоєнна олімпіада має проходити в Україні.

Фото: ФШУ Володимир Ковальчук разом з президентом ФШУ Олександром Камишіним

На якому етапі зараз конфлікт Федерації шахів України із сестрами Музичук? Як повернути їх до збірної?

У нас немає конфлікту з ними. Президент ФШУ пан Камишін розмовляв з їхніми батьками, щоб сестри повернулися до збірної. Чому вони не повертаються, треба спитати в них. Усе ж таки потрібно честь країни відстоювати… Власні ж інтереси можна відстоювати в комерційних турнірах. Президент пропонував їм оплатити тренерський штаб, якщо там будуть присутні українські тренери. Один журналіст нещодавно написав, що федерація виключила сестер з команди. Це неправда. Вони самі відмовилися. Федерація і Міністерство молоді та спорту максимально хотіли й досі хочуть залучити їх до виступів за збірну.

Фото: FIDE Анна Музичук під час шахової партії

Чи можуть вони ще поїхати до Узбекистану (саме там відбудеться Шахова олімпіада – 2026. — LB.ua)?

Це залежить від них. Ніхто перед ними дверей не зачиняв.

Як оціните розвиток молодих українських шахістів і шахісток, зокрема, Ігоря Самуненкова й Божени Піддубної?

Унікальні молоді таланти. Федерація максимально підтримує їх — проводимо різні збори. Варто також зауважити, що є ще багато талановитої молоді. Наприклад, Анастасія Гнатишин, Тетяна Скарбарчук, Євгенія Торопцева. До речі, завдяки Адріану Богдановичу Михальчишину троє українських хлопців і п’ять дівчат підключені до Школи шахів Гаррі Каспарова. Молодь росте, і скоро ці шахісти заявлять про себе.

До речі, з 10 по 19 березня 2026 року в Ужгороді відбудеться жіночий відбірний коловий турнір, який стане важливим етапом формування національної збірної України. Він матиме одночасно підготовчий і відбірний статуси: три переможниці отримають звання офіційних кандидаток до складу олімпійської збірної України.