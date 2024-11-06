Андрій Баришполець: «ФІДЕ проштовхує росіян до межі, яку дозволяє міжнародна спільнота. Загалом Росія діє так само»

У розмові з Lb.ua Андрій Баришполець пояснив, чому для перемоги над росіянами в CAS потрібно витратити 27 тисяч євро, як Кремль впливає на ФІДЕ, у чому крутість Магнуса Карлсена, що може чекати на зрадника Сергія Карякіна та в який спосіб росіяни використовують юних українських шахістів у своїй пропаганді.

Усі ці події відбулися за місяць після обрання Олександра Камишіна, на той момент Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України на посаду президента Федерації шахів України.

За тиждень після цього на Генасамблеї ФІДЕ росіяни намагалися проштовхнути ще одне важливе для них рішення, а саме рекомендувати Раді ФІДЕ зняти санкції з російських спортсменів і дозволити їм виступати під власним прапором і гімном на міжнародних змаганнях. На щастя, їх план поки провалився.

14 вересня апеляційна комісія ФІДЕ з питань етики замінила відсторонення Федерації шахів Росії на штраф у розмірі 45 тисяч євро. Таким чином російське лобі у світі шахів здійснило перший крок на шляху до повноцінного повернення росіян на шахові змагання. У відповідь на це рішення, Федерація шахів України подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, щоб оскаржити це рішення. Андрій Баришполець і Пітер Хейне Нільсен з Данії (тренер Магнуса Карлсена, – Lb.ua) є офіційними представниками від нашої федерації у цій справі.

У світі шахів розпочався новий етап боротьби за те, щоб завадити представникам РФ повноцінно повернутися за шахівницю. Однією з головних дійових осіб у цій історії став українець Андрій Баришполець, український міжнародний шаховий гросмейстер і в минулому – кандидат у президенти ФІДЕ (Міжнародна федерація шахів), який у співпраці з Федерацією шахів України намагається перемогти росіян юридично. Усе по-новому почалося менш як 2 місяці тому.

Ви подали апеляцію до CAS. Яким є подальший план дій?

Ми подали до CAS повний пакет документів і наразі формується панель арбітрів для розгляду нашої апеляції. І ми, і наші опоненти номінували по одному арбітру і ми чекаємо від CAS на призначення третього арбітра. Відповідачами у цій справі ми висунули ФІДЕ, її президента Аркадія Дворковича і Федерацію шахів Росії (ФШР). ФІДЕ в особі своєї етичної комісії ухвалила рішення, яке ми й оскаржуємо. Справа на етапі того, що CAS виставив нам попередній рахунок за роботу арбітрів. Ми сподівалися, що нам вдасться отримати розгляд нашої апеляції безкоштовно з огляду на правила Міжнародного арбітражного суду, але через певні нюанси цього досі не вдалося зробити. Зараз шукаємо кошти.

Про яку суму йдеться?

27 тисяч доларів – це половина суми на роботу арбітрів, покладена на Федерацію шахів України. Для неї це, очевидно, немалі гроші. У нинішніх умовах зібрати такі кошти проблематично. Водночас іншого юридичного шляху оскаржувати рішення етичної ради ФІДЕ немає. Позитив у тому, що за умови нашої перемоги у справі гроші повернуть. Звісно, ризик втратити ці кошти також є.

Фото: З особистого архіву Андрія Баришпольця Андрій Баришполець з шаховою літературою.

Які шанси у вас виграти цю справу?

Ми оцінюємо шанси на перемогу дуже високо через низку причин. По-перше, у світі шахів був важливий прецедент у 2023 році. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Національний комітет Росії (НКР) фактично за те саме порушення, яке зараз робить ФШР, а саме – юридично включає окуповані території під свою юрисдикцію. МОК тоді досить оперативно виключив НКР. Росіяни намагалися оскаржити рішення в Арбітражному суді, але програли справу. Для нас цей прецедент є ключовим у нашій справі. У статуті ФІДЕ прописано, що вони слідують Олімпійській хартії. Окуповані території не можуть бути залученими до діяльності національних федерацій. Ба більше, ФШР проводить на окупованих територіях турніри, записує учасників до своїх рейтингових баз. Так само вони проводять і дитячі турніри, підкреслюючи, що в них беруть участь діти з окупованих територій. Тому етична комісія ФІДЕ спочатку відсторонила російську федерацію на два роки, але ж потім замінила покарання на штраф у 45 тисяч євро.

Чому ФІДЕ не впливає на настільки грубі порушення росіян?

Вона закриває очі на діяльність росіян, хоча може легко зупинити їх свавілля. Замість того, щоб розглянути цю справу, підконтрольна Дворковичу Рада ФІДЕ воліє її не помічати.

Очевидно, наступним кроком після зняття бану з ФШР була спроба повернути росіянам прапор і гімн під час змагань. Чому їм не вдалося проштовхнути це рішення?

Річ у тім, що всередині самого ФІДЕ цього рішення злякалися. Вони зрозуміли, що у випадку такого кроку, Міжнародна федерація фактично увійде в конфлікт з МОК і його рекомендаціями щодо росіян і білорусів. Хоч шахи не є олімпійським видом спорту, національні федерації залежать від своїх НОК (Національний олімпійський комітет). Існував ризик, що МОК перестане визнавати федерацію як міжнародний керівний орган. Це, фактично, те, що відбулося з Міжнародною боксерською федерацією – IBA, яку очолює Умар Кремльов. Навіть попри бажання росіян і їхній вплив на ФІДЕ, проштовхнути таке рішення їм не вдалося.

Чому?

Тому що у самому голосуванні не йшлося про обов’язкове повернення росіянам права на виступ зі своїм прапором і у командних змаганнях. Мова йшла лише про рекомендації Раді ФІДЕ. Тобто рекомендувати Раді послабити, лишити як є або зняти санкції. Це означає, що навіть якби за зняття санкцій проголосували, не факт, що їх зняла б Рада.

Чи вплинула на результати голосування діяльність Федерації шахів України?

Так, однозначно. ФШУ чітко й жорстко висловила свою позицію щодо цього, використавши всі доступні методи.

Чи можна сказати, що Україна перемогла у боротьбі з поверненням російських шахістів під власними прапорами?

Частково так, але особливих приводів для оптимізму немає. Ситуація з активністю росіян у ФІДЕ не покращилася. Так, ми змогли відкласти повернення росіян, але принципово ситуація не змінилася. Вони й надалі шукатимуть можливості використати свій вплив у ФІДЕ.

Фото: З особистого архіву Андрія Баришпольця Андрій Баришполець (праворуч) разом з Чарльзом Масаіті (по центру) і його донькою Бесою – чемпіонкою Ботсвани з шахів серед жінок.

Розраховувати на зміну позиції ФІДЕ, поки росіянин Дворкович її очолює, не варто?

Так. Варто також відзначити, що ситуація не покращується. Вона є жахливою давно. У рекомендаціях МОК чітко прописано не допускати росіян, які підтримують війну, а ФІДЕ це повністю ігнорує. Сумнозвісний український зрадник Сергій Карякін продовжує бігати по фронту та активно займається пропагандою війни. Він декілька разів розминався з дронами, йому щастило, на жаль. Ще один росіянин, його друг Денис Хісматуллін, який теж займається “волонтерством” і є відвертим прихильником війни, також продовжує виступати. На жаль, ФІДЕ «не бачить їх».

Як допомогти ФІДЕ «прозріти»?

У березні 2022 року етична комісія ФІДЕ визнала, що дії Карякіна не відповідають статуту, тому відсторонила його від змагань на 6 місяців. Тоді це зробили, щоб показати «принциповість» ФІДЕ і відвести увагу від Дворковича, щоб не наражати його на критику і санкції. Через пів року Карякін, звісно, не припинив свою пропагандистську діяльність, тільки збільшив її, але ФІДЕ це уже не цікавить. ФІДЕ проштовхує росіян до тієї межі, яку дозволяє міжнародна спільнота. Загалом Росія діє так само.

Шахіст Гаррі Каспаров назвав ФІДЕ рукою КДБ. Наскільки це правильне формулювання?

КДБ уже давно не існує, але якщо відкинути прискіпливість до термінів, то, очевидно, що ФІДЕ знаходиться під контролем Кремля. ФСБ чи ГРУ, – це не настільки важливо.

Фото: EPA/UPG Змагання з шахів.

Чому шахи настільки важливі для Росії?

Для мене це теж певна загадка, але я маю логічну відповідь на це питання. По-перше, для росіян важливо контролювати ФІДЕ з політичного погляду, адже Дворкович подорожує по світу і виконує дипломатичні завдання під прикриттям шахових зустрічей. Він фактично є дипломатичним інструментом для Кремля. Наприклад, не так давно Дворкович зустрічався з президентом Азербайджану Алієвим, щоб обговорити шахи, хоча зрозуміло, що не про шахи вони там говорять. Формально – так, але неформально… Крім того, Росія коштом шахів намагається побудувати собі образ найрозумнішої країни. Не варто також списувати з рахунків той факт, що російська номенклатура так чи інакше захоплюється шахами, чи, краще, намагається усіх у цьому переконати. Питання шахів часто коментує Пєсков, який, як і Шойгу, є членом наглядової ради Федерації шахів Росії. Також Путін нещодавно приймав у себе голову Азійської федерації шахів. Усе це свідчить, що тема шахів цікава представникам керівного кола РФ.

Фото: FIDE Шахіст Магнус Карлсен з нагородами.

Перед голосуванням 22 вересня сталася ще одна цікава подія. Під час отримання нагороди «Шахіст століття» Магнус Карлсен закликав не повертати Федерацію шахів Росії до ФІДЕ. Перший номер світового рейтингу відкрито виступив проти Росії?

Саме так. Це був неочікуваний крок від Магнуса. Він вкрай рідко висловлюється, а про росіян взагалі майже не говорив. Його виступ був раптовим і вкрай вчасним. Така собі інформаційна бомба у світі шахів. На «болотах» йому одразу за це дісталося. Росіяни навіть пропонували, щоб Магнус повернув призові кошти за участь у турнірах, які він вигравав у Росії. Насправді добре, що Карлсен висловився у такому форматі, адже це – адекватна позиція на те, що робить Росія.

Що повинні робити й говорити українські шахісти для боротьби проти російського свавілля в шахах?

Першочергово потрібно боротися в юридичній площині. Це, фактично, єдиний дієвий спосіб протистояння. Окрім того, необхідно, щоб українські шахісти продовжували бойкотувати росіян під час змагань і доносили свою позицію іншим федераціям і на міжнародних змаганнях.

У перерві шахової Олімпіади Юрій Гнип, віцепрезидент Федерації шахів України, зіграв у футбол разом з президентом ФІДЕ Дворковичем. Наскільки подібні дії українських шахових чиновників нівелюють спроби українців боротися з росіянами у шахах?

Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно. Теж люблю футбол, навіть ставив себе на місце Юрія Гнипа. Якби я прийшов пограти у футбол і побачив на полі Дворковича, то просто розвернувся б і пішов. На жаль, ця ситуація сталася не вперше. Раніше він виправдовував це тим, що формально не порушував рекомендацій нашої федерації стосовно поводження з росіянами. Мова йшла про спільні фото і рукостискання з представниками країни-агресора. Про футбол в рекомендаціях ФШУ не йшлося, але ж це не означає, що так можна робити. Дворкович був головою “Сколково”, яке було залучене до багатьох військових розробок. Він, фактично, – один з відповідальних за російське вторгнення в Україну.

Фото: Мінстратегпром

Чи знайомі ви з новим президентом Федерації шахів України Камишіним? Як ви оцінюєте його діяльність на посаді?

Ми з ним комунікуємо стосовно апеляції в СAS. Вважаю, що поки зарано давати оцінку його діяльності, адже Камишін працює фактично 2 місяці. Єдине, що зауважу – йому вдалося провести ефективну інформаційну кампанію проти розгляду питання допуску росіян на Генасамблеї. Це те, що потрібно робити й, врешті, було зроблено ФШУ та особисто Камишіним на високому рівні.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.

Нещодавно завершилася шахова Олімпіада, на якій збірним України не вдалося досягнути значних результатів. Наскільки на подібний результат жіночої команди вплинула відсутність сестер Музичук, які мають конфлікт з федерацією?

Швидше за все, що вплинула. У спорті немає місця гіпотезам, але зрозуміло, що їхня відсутність далася взнаки. Загалом же нашим збірним справді складно грати зі зрозумілих причин. До прикладу, Ігор Коваленко, який зараз служить у Збройних силах України і є одним з найсильніших наших шахістів, не зміг взяти участь у турнірі, адже не отримав відпустку. Були й позитивні моменти, зокрема, перемога чоловічої збірної над рейтинг-фаворитами – США. Жіноча збірна майже до останнього туру боролася за медалі. Не все вдалося, але обидві наші збірні грали гідно і подарували чимало позитивних емоцій

У вас є можливість звернутися до шахової родини України. Яким буде ваш меседж?

Грайте в шахи, адже це прекрасна гра, і донатьте на Збройні сили України!