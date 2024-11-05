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Українські арбітри судитимуть матч основного етапу Ліги чемпіонів

Це лише третій подібний випадок за історію турніру.

Українські арбітри судитимуть матч основного етапу Ліги чемпіонів
Український арбітр Микола Балакін
Фото: EPA/UPG

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч четвертого туру оновленого основного етапу Ліги чемпіонів.

Як пише Українська асоціація футболу, на поєдинку чеської "Спарти" та французького "Бреста" 6 листопада головним суддею в полі буде Микола Балакін. Йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко у ролі лайнсменів, а також Олексій Деревінський та Денис Шурман як відеоасистенти. Резервним арбітром стане Віталій Романов. 

Для української школи арбітражу це лише третій випадок призначення на матчі Ліги чемпіонів. У далекому 1998 році Василь Мельничук обслуговував гру "Атлетика" і "Русенборга", а той-таки Микола Балакін у листопаді 2023 року судив зустріч "Реала Сосьєдад" з Іспанії та австрійського "Зальцбурга".

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