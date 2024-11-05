Українські арбітри судитимуть матч основного етапу Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч четвертого туру оновленого основного етапу Ліги чемпіонів.
Як пише Українська асоціація футболу, на поєдинку чеської "Спарти" та французького "Бреста" 6 листопада головним суддею в полі буде Микола Балакін. Йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко у ролі лайнсменів, а також Олексій Деревінський та Денис Шурман як відеоасистенти. Резервним арбітром стане Віталій Романов.
Для української школи арбітражу це лише третій випадок призначення на матчі Ліги чемпіонів. У далекому 1998 році Василь Мельничук обслуговував гру "Атлетика" і "Русенборга", а той-таки Микола Балакін у листопаді 2023 року судив зустріч "Реала Сосьєдад" з Іспанії та австрійського "Зальцбурга".