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Жіноча збірна України вийшла до фіналу плей-оф відбору на Євро-2025

За потрапляння на турнір наші співвітчизниці посперечаються з бельгійками.

Жіноча збірна України вийшла до фіналу плей-оф відбору на Євро-2025
Україна - Туреччина 2:0
Фото: УАФ

Збірна України з футболу успішно подолала перший раунд плей-оф кваліфікаційного турніру жіночого Євро-2025. У матчі-відповіді підопічні Володимира Пятенка довели свою перевагу над гравчинями із Туреччини. 

Як зазначає Українська асоціація футболу, після нічиєї у Стамбулі 1:1 "синьо-жовта" команда приймала суперниць у столиці Молдови Кишиневі. Долю виходу до наступної стадії було вирішено вже у першому таймі: спочатку збірна Туреччини відзначилася автоголом, а згодом забивали вже наші дівчата - авторкою взяття воріт стала Любов Шматко, яка, що цікаво, виступає у турецькому чемпіонаті. 

2:0 - перемога українок, які крокують до вирішальної дуелі. 27 листопада і 3 грудня за путівку до фінальної стадії Євро вони позмагаються зі збірною Бельгії.

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