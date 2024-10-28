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Формула-1, Гран-прі Мексики. Пілоти «Red Bull» знову провалилися

У ніч на 28 жовтня у Мексиці відбувся 20-й етап Формули-1 у цьому сезоні. Чинний чемпіон Макс Ферстаппен знову не переміг… Чому пілоти «Red Bull» укотре провалилися та хто з автогонщиків встановив історичний рекорд – на Lb.ua.

Формула-1, Гран-прі Мексики. Пілоти «Red Bull» знову провалилися
Макс Ферстаппен (ліворуч) перед гонкою.
Фото: EPA/UPG

Автокатастрофа, яка вплинула на результат

Уже на старті перегонів лідер заліку Макс Ферстаппен продемонстрував свої навички – нідерландець обігнав Карлоса Сайнса, який стартував із поул позиції. 

Все, здавалось, йшло за планом Макса, але раптом пілот «RB» Юкі Цунода зіштовхнувся із пілотом «Williams» Алексом Албоном та вилетів за трасу. Це стало причиною сходження обох болідів та зупинки гонки. 

Провал Ферстаппена

Після рестарту перегонів Ферстаппен заробив 10-секундний штраф, адже виштовхав за межі траси пілота «McLaren» Ландо Норріса. До слова, Норріс двічі опинився на узбіччі: після обгону нідерландця та після його контратаки. 

Макс Ферстаппен під час перегонів на Гран-прі Мексики Формули-1.
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен під час перегонів на Гран-прі Мексики Формули-1.

І, поки Ферстаппен та Норріс намагались визначити сильнішого, ситуацією скористався Шарль Леклер із «Ferrari». Останній залишив своїх суперників далі боротись між собою, але за своєю спиною. 

До речі, 10-секундний штраф став не єдиним для Макса на цьому етапі. Пізніше стюарди покарали нідерландця на ще десять секунд за отриману за межами траси перевагу. 

Це стало крахом для нідерландця. Його відкинуло аж на передостаннє місце, звідки все довелось розпочинати спочатку. Звісно, Максу вдалось відіграти не одну позицію, втім очікуваного прориву не сталось – Ферстаппен фінішував аж на шостій позиції та записав на свій рахунок уже 10-ту, ювілейну гонку поспіль без перемог. Востаннє нідерландець перемагав у червні цього року на Гран-прі в Іспанії. 

Підтримки Макс не дочекався й від свого товариша по команді Серхіо Переса. Чеко, для якого ця гонка є особливою, адже має статус домашньої, повинен був рвати опонентів, але натомість фінішував 17-м. «Red Bull» уже традиційно лихоманить у цьому сезоні.

Кульмінація гонки

На останньому колі ледь не шокував своїх уболівальників Шарль Леклер – через колових пілотів гонщик «Ferrari» надто близько підпустив до себе британця Ландо Норріса. Той почав тиснути, а Леклер ледь не втратив болід наприкінці гонки. Утриматися вдалося, однак Леклер втратив можливість повторити успіх Гран-прі США та зробити «дубль» разом із Карлосом Сайнсом. Відтак, перемогу в заїзді святкував Карлос Сайнс. Друга позиція у представника «McLaren» Норріса (+4,075), а трійцю кращих замкнув ще один гонщик «Ferrari» Шарль Леклер (+34,387). 

Карлос Сайнс святкує перемогу на Гран-прі Мексики Формули-1.
Фото: EPA/UPG
Карлос Сайнс святкує перемогу на Гран-прі Мексики Формули-1.

Четверту та п’яту позицію посіли пілоти «Mercedes» Льюїс Гемілтон та Джордж Рассел. Лідер заліку Макс Ферстаппен дістався фінішу шостим.

Ювілей Фернандо Алонсо

Особливим цей етап став для 43-річного іспанця Фернандо Алонсо. Гонка у Мексиці стала ювілейною для нього, 400-ю у кар’єрі. Іспанець – перший пілот, кому вдалося досягнути такого показника. 

Фернандо Алонсо (по центру) перед ювілейною гонкою Гран-прі Мексики.
Фото: EPA/UPG
Фернандо Алонсо (по центру) перед ювілейною гонкою Гран-прі Мексики.

Серед чинних пілотів у десятці старожилів також знаходяться Льюїс Гемілтон (352 гонки) і Серхіо Перес (281). Чемпіон Макс Ферстаппен провів 206 гонок Гран-прі.

Алонсо дебютував на рівні F1 у 2001 році. Першим етапом іспанського пілота став Гран-прі Австралії, на якому він виступав за «Minardi». З того часу він провів 22 сезони на елітному рівні.

Попри символічність, відзначити як слід історичний рекорд не вдалося – на 16 колі гонки через проблеми із болідом пілот «Aston Martin» достроково завершив етап.

Особистий залік

Боротьба в особистому заліку не може не тішити, адже за чотири етапи до завершення сезону досі невідомо ім’я переможця Формули-1. 

Після перегонів у Мексиці Ландо Норріс наблизився до Макса Ферстаппена ледь не впритул. Британець заробив на цьому етапі 18 очок, а нідерландець – 8.

Залік Формули-1 після Гран-прі Мексики (п’ятірка кращих):

1. Макс Ферстаппен («Red Bull») — 362. 

2. Ландо Норріс («McLaren») — 315. 

3. Шарль Леклер («Ferrari») — 291. 

4. Оскар Піастрі («McLaren») — 251. 

5. Карлос Сайнс («Ferrari») — 240.

Кубок конструкторів 

Ситуація у Кубку конструкторів ще цікавіша, адже після Гран-прі Мексики «Ferrari» обійшли «Red Bull», а також наблизилися до «McLaren». 

Залік Кубка конструкторів (п’ятірка кращих):

1. «McLaren» — 566. 

2. «Ferrari» — 537. 

3. «Red Bull» — 512. 

4. «Mercedes» — 366. 

5. «Aston Martin» — 86

До кінця сезону залишилося 4 етапи. За їх підсумками й визначать переможця сезону. 

Розклад заключних етапів Формули-1:

3 листопада. Гран-прі Сан-Паулу 

23 листопада. Гран-прі Лас-Вегаса 

1 грудня. Гран-прі Катару 

8 грудня. Гран-прі Абу-Дабі

Діана Звягінцева
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