«Барселона» на чужому полі розгромила «Реал» (4:0) в «ель-класико» 11 туру іспанської Ла Ліги.
Про це повідомила пресслужба каталонців.
У першому таймі команди не спромоглися на забиті м’ячі.
Однак, уже за дві хвилини у другій 45-хвилинці форвард «Барселони» Роберт Левандовський відзначився дублем, забивши на 54 і 56 хвилинах.
На 77-й хвилині Рафінья теж додав до власного активу гол. За 7 хвилин Ямаль встановив фінальний рахунок зустрічі – 4:0.
Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін відіграв повний матч.
Після перемоги підопічні Гансі Фліка очолюють Ла Лігу з 30 очками в активі. Мадридці йдуть другими – 24 пункти.
Нагадаємо, «Вільярреал» й «Атлетико» розташовуються на третій і четвертій сходинках Ла Ліги з 21 і 20 очками відповідно.