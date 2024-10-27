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«Барселона» з голом Ямаля декласувала «Реал» Луніна у Ла Лізі

Каталонці забили 4 м’ячі.

«Барселона» з голом Ямаля декласувала «Реал» Луніна у Ла Лізі
Ламін Ямаль під час матчу проти "Реала" у Ла Лізі.
Фото: EPA/UPG

«Барселона» на чужому полі розгромила «Реал» (4:0) в «ель-класико» 11 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

У першому таймі команди не спромоглися на забиті м’ячі.

Однак, уже за дві хвилини у другій 45-хвилинці форвард «Барселони» Роберт Левандовський відзначився дублем, забивши на 54 і 56 хвилинах. 

Роберт Левандовський під час другого голу у матчі проти &quot;Реала&quot;.
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський під час другого голу у матчі проти "Реала".

На 77-й хвилині Рафінья теж додав до власного активу гол. За 7 хвилин Ямаль встановив фінальний рахунок зустрічі – 4:0.

Рафінья святкує гол у ворота &quot;Реала&quot; у Ла Лізі.
Фото: EPA/UPG
Рафінья святкує гол у ворота "Реала" у Ла Лізі.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін відіграв повний матч.

Український голкіпер Андрій Лунін реагує на четвертий пропущений м'яч у матчі проти &quot;Барселони&quot; в Ла Лізі.
Фото: EPA/UPG
Український голкіпер Андрій Лунін реагує на четвертий пропущений м'яч у матчі проти "Барселони" в Ла Лізі.

Після перемоги підопічні Гансі Фліка очолюють Ла Лігу з 30 очками в активі. Мадридці йдуть другими – 24 пункти.

Нагадаємо, «Вільярреал» й «Атлетико» розташовуються на третій і четвертій сходинках Ла Ліги з 21 і 20 очками відповідно.

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