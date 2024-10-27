Ламін Ямаль під час матчу проти "Реала" у Ла Лізі.

«Барселона» на чужому полі розгромила «Реал» (4:0) в «ель-класико» 11 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

У першому таймі команди не спромоглися на забиті м’ячі.

Однак, уже за дві хвилини у другій 45-хвилинці форвард «Барселони» Роберт Левандовський відзначився дублем, забивши на 54 і 56 хвилинах.

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський під час другого голу у матчі проти "Реала".

На 77-й хвилині Рафінья теж додав до власного активу гол. За 7 хвилин Ямаль встановив фінальний рахунок зустрічі – 4:0.

Фото: EPA/UPG Рафінья святкує гол у ворота "Реала" у Ла Лізі.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін відіграв повний матч.

Фото: EPA/UPG Український голкіпер Андрій Лунін реагує на четвертий пропущений м'яч у матчі проти "Барселони" в Ла Лізі.

Після перемоги підопічні Гансі Фліка очолюють Ла Лігу з 30 очками в активі. Мадридці йдуть другими – 24 пункти.

Нагадаємо, «Вільярреал» й «Атлетико» розташовуються на третій і четвертій сходинках Ла Ліги з 21 і 20 очками відповідно.