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Усик та Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем

Українець з'явився в образі героя відеогри.

Усик та Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем
Олександр Усик

У Лондоні відбувся перший захід для медіа перед поєдинком-реваншем між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон обрав для пресконференції дуже незвичний образ: Олександр втілив героя серії відеоігор Hitman, найманого вбивцю Агента 47. Чорний костюм з яскравою червоною краваткою та рукавичками доповнювала валізка, у який Усик, як згодом виявилося, приніс фото влучань по Ф'юрі у першому бою. 

Тайсон прибув до зали першим і одразу ж зізнався, що поки не готовий до реваншу. Він також визнав, що поразка в першому поєдинку була справедливою і озвучив свій план: не змінювати, а додавати, "робити більше того самого". 

Олександр не був багатослівним і сказав лише, що його мотивація полягає в режимі та концентрації: мовляв, "цього вистачить".

Традиційна дуель поглядів завершилася нічиєю: Ф'юрі почав жартувати, і обидва боксери одночасно відвели очі. 

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня.

  

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