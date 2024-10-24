Усик та Ф'юрі провели першу пресконференцію перед реваншем

У Лондоні відбувся перший захід для медіа перед поєдинком-реваншем між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон обрав для пресконференції дуже незвичний образ: Олександр втілив героя серії відеоігор Hitman, найманого вбивцю Агента 47. Чорний костюм з яскравою червоною краваткою та рукавичками доповнювала валізка, у який Усик, як згодом виявилося, приніс фото влучань по Ф'юрі у першому бою.

Тайсон прибув до зали першим і одразу ж зізнався, що поки не готовий до реваншу. Він також визнав, що поразка в першому поєдинку була справедливою і озвучив свій план: не змінювати, а додавати, "робити більше того самого".

Олександр не був багатослівним і сказав лише, що його мотивація полягає в режимі та концентрації: мовляв, "цього вистачить".

Традиційна дуель поглядів завершилася нічиєю: Ф'юрі почав жартувати, і обидва боксери одночасно відвели очі.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня.