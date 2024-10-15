За версією The Ring Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу

Сайт The Ring оприлюднив нові рейтинги боксерів.
Згідно з оновленими рейтингами, український боксер, чемпіон світу Олександр Усик, посідає два перших місця.
Усик володіє поясом The Ring у надважкій вазі, що автоматично робить його лідером відповідного рейтингу.
Також українець очолює рейтинг The Ring поза ваговими категоріями. У цьому рейтингу перші чотири позиції посідають боксери, які досі не мають поразок. Серед них Усик має третю кількість тижнів у рейтингу - 331.
- В середині вересня Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. До реваншу Усик готуватиметься понад три місяці: бій відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня.