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За версією The Ring Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу

Також Усик займає першу позицію у надважкій вазі.

За версією The Ring Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу
За версією The Ring Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу
Фото: The Ring

Сайт The Ring оприлюднив нові рейтинги боксерів.

Згідно з оновленими рейтингами, український боксер, чемпіон світу Олександр Усик, посідає два перших місця.

Усик володіє поясом The Ring у надважкій вазі, що автоматично робить його лідером відповідного рейтингу.

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Також українець очолює рейтинг The Ring поза ваговими категоріями. У цьому рейтингу перші чотири позиції посідають боксери, які досі не мають поразок. Серед них Усик має третю кількість тижнів у рейтингу - 331.

  • В середині вересня Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. До реваншу Усик готуватиметься понад три місяці: бій відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня.
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