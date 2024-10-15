За версією The Ring Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу

Також Усик займає першу позицію у надважкій вазі.

Сайт The Ring оприлюднив нові рейтинги боксерів.

Згідно з оновленими рейтингами, український боксер, чемпіон світу Олександр Усик, посідає два перших місця.

Усик володіє поясом The Ring у надважкій вазі, що автоматично робить його лідером відповідного рейтингу.

Також українець очолює рейтинг The Ring поза ваговими категоріями. У цьому рейтингу перші чотири позиції посідають боксери, які досі не мають поразок. Серед них Усик має третю кількість тижнів у рейтингу - 331.