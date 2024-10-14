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Збірна України поділила очки з Чехією у Лізі націй УЄФА

«Синьо-жовті» відігралися упродовж зустрічі.

Збірна України поділила очки з Чехією у Лізі націй УЄФА
Михайло Мудрик грає в обороні під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу зіграла внічию з Чехією (1:1) у четвертому турі Ліги націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На 18 хвилині Черв першим зорієнтувався після рикошетів у штрафному українців і потужно пробив у лівий кут – 0:1.

Зрівняти рахунок вдалося у другій половині гри. На 53-й Довбик реалізував пенальті.

Після чотирьох турів групового етапу Ліги націй УЄФА Україна йде останньою у групі 1 (В) з 4 очками в активі. У паралельному матчі квартету Албанія мінімально здолала Грузію – 0:1.

Нагадаємо, у минулому матчі жовтневого збору Україна перемогла Грузію (1:0).

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