Збірна України поділила очки з Чехією у Лізі націй УЄФА

Михайло Мудрик грає в обороні під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Збірна України з футболу зіграла внічию з Чехією (1:1) у четвертому турі Ліги націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На 18 хвилині Черв першим зорієнтувався після рикошетів у штрафному українців і потужно пробив у лівий кут – 0:1.

Зрівняти рахунок вдалося у другій половині гри. На 53-й Довбик реалізував пенальті.

Після чотирьох турів групового етапу Ліги націй УЄФА Україна йде останньою у групі 1 (В) з 4 очками в активі. У паралельному матчі квартету Албанія мінімально здолала Грузію – 0:1.

Нагадаємо, у минулому матчі жовтневого збору Україна перемогла Грузію (1:0).