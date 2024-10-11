Україна — Грузія: останній шанс Реброва

Боротьба за номер із сумнівним гепі-ендом
Після двох поразок у стартових матчах ЛН у ЗМІ з’явилася інформація про конфлікт між Миколою Шапаренком і Михайлом Мудриком. Каменем розбрату став ігровий номер футболістів. Обидва футболісти грають у своїх клубах під “десяткою”, тому хотіли носити його і в таборі збірної України.
Динамівець Шапаренко вихопив №10 раніше, тому, очевидно, мав би носити його далі. Однак, Мудрик, кар’єра якого йде не так, як йому хотілося б, розгледів основну проблему своїх тьмяних виступів у збірній – “неправильний номер” на спині. Цю інформацію не коментували ні футболісти, ні головний тренер команди Сергій Ребров.
Судячи із заявки на гру, конфлікт вичерпано, а гравців заспокоїли у звичний спосіб. “Десятка” залишилася за Миколою, а Мишко отримав сьомий номер. На правду, для українського футболу він найбільш сакральний, позаяк його носив Андрій Шевченко й Андрій Ярмоленко. Останнього, до речі, Сергій Ребров не викликав до табору збірної на жовтневий поєдинок. На жаль, команді з різних причин не зможе допомогти не лише Андрій.
Без Зінченка й Малиновського: заявка збірної України на гру
Ще одна проблема національної команди – травми. Одразу двоє гравців – Зінченко й Малиновський – виявилися недоступними для Реброва через ушкодження. Крім того, повністю відновитися до гри не встиг Тарас Степаненко.
Водночас троє гравців можуть дебютувати у складі збірної України. Мова про Дмитра Криськіва (“Шахтар”), Івана Калюжного (“Олександрія”) й Олександра Назаренка (“Полісся”).
Варто також відзначити, що місце у складі знайшлося для Андрія Луніна, який в останніх поєдинках грав у старті мадридського “Реалу”.
Повна заявка на матч проти Грузії:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")Захисники: Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Іван Калюжний ("Олександрія").
Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).
Кардинальних змін у заявці немає, чи навіть краще сказати, що вони не настільки кардинальні, як могли б бути з урахуванням останніх результатів.
Подивитися у дзеркало
Саме це порадив футбольний експерт Євген Левченко Михайлу Мудрикові під час розмови з Lb.ua. Очевидно, ця порада може бути цінною не тільки вінгеру, а й усій команді, навіть головному тренеру.
Збірна України досі не знайшла свою гру, і головний винуватець цього – це головний тренер команди. Ексфутболіст і тренер Сергій Нагорняк переконаний, що у результаті команди завжди винен коуч. Команда грає без плану. Щонайменше, так здається збоку. Одна з головних причин – мало часу на підготовку. Сергій Станіславович банально не встигає поставити свою гру, але проблема в тому, що часу більше немає.
Футбол збірних відрізняється від клубного тим, що гравці не можуть бути настільки зіграними у складі національної команди. Водночас він більш емоційний, адже грати за свою країну – це завжди почесно. У такому випадку головне завдання тренера полягає у тому, щоб мотивувати своїх гравців перед кожною окремою грою.
Судячи з результатів, мотивації, попри всі високі слова про гру за захисників України, за військових, не вистачає. Це публічно заперечив один з лідерів України Андрій Ярмоленко перед грою проти Чехії, викликавши на себе хвилю хейту. Однак, на полі все склалося так, як завжди, на жаль.
Поєдинок проти Грузії – це чергова можливість довести усім, що у цієї команди є майбутнє. У випадку поразки, варто вдаватися до кардинальних змін. Зміна тренера – перше важливе рішення.
Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом. За усіма важливими подіями поєдинку ви можете стежити у текстовій трансляції поєдинку на Lb.ua.