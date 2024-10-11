Україна — Грузія: останній шанс Реброва

В останніх матчах національна команда України, м'яко кажучи, не вражає. Одна перемога в п’яти поєдинках і дві поразки поспіль у Лізі націй доводять, що в таборі збірної серйозні проблеми. Крім того, є інформація про жахливу атмосферу в команді. Усе це, звісно, на рівні чуток, але вкупі з результатами має цілком правдоподібний вигляд. Що не так зі збірною України та як Сергію Реброву вийти з кризи — у матеріалі LB.ua .

Боротьба за номер із сумнівним гепі-ендом

Після двох поразок у стартових матчах ЛН у ЗМІ з’явилася інформація про конфлікт між Миколою Шапаренком і Михайлом Мудриком. Каменем розбрату став ігровий номер футболістів. Обидва футболісти грають у своїх клубах під “десяткою”, тому хотіли носити його і в таборі збірної України.

Фото: Дан Балашов/УАФ Михайло Мудрик під час тренування.

Динамівець Шапаренко вихопив №10 раніше, тому, очевидно, мав би носити його далі. Однак, Мудрик, кар’єра якого йде не так, як йому хотілося б, розгледів основну проблему своїх тьмяних виступів у збірній – “неправильний номер” на спині. Цю інформацію не коментували ні футболісти, ні головний тренер команди Сергій Ребров.

Судячи із заявки на гру, конфлікт вичерпано, а гравців заспокоїли у звичний спосіб. “Десятка” залишилася за Миколою, а Мишко отримав сьомий номер. На правду, для українського футболу він найбільш сакральний, позаяк його носив Андрій Шевченко й Андрій Ярмоленко. Останнього, до речі, Сергій Ребров не викликав до табору збірної на жовтневий поєдинок. На жаль, команді з різних причин не зможе допомогти не лише Андрій.

Без Зінченка й Малиновського: заявка збірної України на гру

Ще одна проблема національної команди – травми. Одразу двоє гравців – Зінченко й Малиновський – виявилися недоступними для Реброва через ушкодження. Крім того, повністю відновитися до гри не встиг Тарас Степаненко.

Водночас троє гравців можуть дебютувати у складі збірної України. Мова про Дмитра Криськіва (“Шахтар”), Івана Калюжного (“Олександрія”) й Олександра Назаренка (“Полісся”).

Варто також відзначити, що місце у складі знайшлося для Андрія Луніна, який в останніх поєдинках грав у старті мадридського “Реалу”.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці національної команди під час тренування.

Повна заявка на матч проти Грузії:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")Захисники: Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко ("Полісся"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Іван Калюжний ("Олександрія").

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Кардинальних змін у заявці немає, чи навіть краще сказати, що вони не настільки кардинальні, як могли б бути з урахуванням останніх результатів.

Подивитися у дзеркало

Саме це порадив футбольний експерт Євген Левченко Михайлу Мудрикові під час розмови з Lb.ua. Очевидно, ця порада може бути цінною не тільки вінгеру, а й усій команді, навіть головному тренеру.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України з футболу.

Збірна України досі не знайшла свою гру, і головний винуватець цього – це головний тренер команди. Ексфутболіст і тренер Сергій Нагорняк переконаний, що у результаті команди завжди винен коуч. Команда грає без плану. Щонайменше, так здається збоку. Одна з головних причин – мало часу на підготовку. Сергій Станіславович банально не встигає поставити свою гру, але проблема в тому, що часу більше немає.

Футбол збірних відрізняється від клубного тим, що гравці не можуть бути настільки зіграними у складі національної команди. Водночас він більш емоційний, адже грати за свою країну – це завжди почесно. У такому випадку головне завдання тренера полягає у тому, щоб мотивувати своїх гравців перед кожною окремою грою.

Судячи з результатів, мотивації, попри всі високі слова про гру за захисників України, за військових, не вистачає. Це публічно заперечив один з лідерів України Андрій Ярмоленко перед грою проти Чехії, викликавши на себе хвилю хейту. Однак, на полі все склалося так, як завжди, на жаль.

Фото: Дан Балашов/УАФ Сергій Ребров під час тренування.

Поєдинок проти Грузії – це чергова можливість довести усім, що у цієї команди є майбутнє. У випадку поразки, варто вдаватися до кардинальних змін. Зміна тренера – перше важливе рішення.

Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом. За усіма важливими подіями поєдинку ви можете стежити у текстовій трансляції поєдинку на Lb.ua.