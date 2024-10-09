Сьогодні adidas та Українська асоціація футболу (УАФ) розпочинають співпрацю, представивши нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025. Про це йдеться на сайті УАФ.

аdidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ» на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника.

Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів.

Об’єднані спільною місією підтримувати та розвивати футбол в Україні, adidas та УАФ відзначають початок своєї співпраці рекламним фільмом. У ньому демонструється, що форма збірної України — це більше ніж просто одяг. Вона символізує історію українського футболу через відданість країні, єдність та футбольну культуру.

У кампанії представлені як уболівальники, так і гравці із чоловічих, жіночих, молодіжних та адаптивних збірних. Головна тема полягає в тому, що одна форма об’єднує всю країну завдяки спільній пристрасті до футболу.

«Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети», — заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

«Ми пишаємося тим, що оголошуємо про початок нашої співпраці з УАФ. Через спорт ми маємо можливість змінювати життя, і ми раді бути частиною цього процесу в Україні. Ми прагнемо забезпечити наших спортсменів найякіснішим спорядженням, надихаючи нові покоління футболістів в Україні. Форма збірної України — це не просто спортивний одяг, це потужний символ футбольної гордості та єдності», — зауважив директор adidas Ukraine Ігор Маринич.