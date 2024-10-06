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Історичне досягнення: збірна України з футзалу – бронзовий призер Чемпіонату світу

Українські футзалісти вперше в історії здобули бронзові нагороди світової першості.

Історичне досягнення: збірна України з футзалу – бронзовий призер Чемпіонату світу
Збірна України з футзалу.
Фото: Fifa

Збірна України з футзалу розгромила команду Франції (7:1) у матчі за третє місце та завоювала «бронзу» Чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Перший тайм завершився мінімальною перевагою українців з рахунком 1:0. Автором голу став Ігор Чернявський.

Долю матчу вирішала друга ударна 20-хвилинка від нашої команди. Українці забили 6 голів та вирвали впевнену перемогу. Голом відзначилися Зварич, дубль і хет-трик до власного активу записали Жук і Абакшин відповідно.

Таким чином збірна України з футзалу вперше в історії стала призером Чемпіонату світу. Раніше найкращим досягненням було четверте місце на ЧС 1996 року.

Нагадаємо, у півфіналі Чемпіонату світу-2024 українці поступилися збірній Бразилії – 2:3. 

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