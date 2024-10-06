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Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»

Життя українця змінилося після Олімпійських ігор у Парижі.

Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ілля Ковтун зі срібною медаллю Олімпійських ігор у Парижі.
Фото: НОК України

Український гімнаст Ілля Ковтун розповів у розмові з LB.ua, що дівчата писали йому після здобуття срібної медалі Олімпіади-2024.

«На мою думку, коли високий атлет робить комбінації, то це виглядає набагато красивіше, ніж коли це роблять гімнасти низького зросту. І у Twitter (соцмережа Х. — LB.ua), і в Tik-Tok дуже багато про це писали. Деякі дівчата писали мені, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною. Це дуже-дуже приємно», – сказав Ілля.

Він також зауважив, що після змагань кількість його підписників у соцмережах суттєво збільшилася.

«Коли я тільки приїхав на Олімпійські ігри, у мене було близько 14 тисяч підписників, а зараз — майже 44 тисячі. Для мене все це не дуже важливо, але мій тренер каже, що варто бути активним, популяризувати себе, аби всі бачили, як я тренуюся, як готуюся до змагань. Усі сучасні спортсмени активні в соцмережах, адже популяризація відбувається в інтернеті», – розповів гімнаст.

Нагадаємо, Ілля Ковтун став срібним призером Олімпійських ігор в індивідуальних змаганнях на брусах.

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