«Я вписав своє ім’я в історію Олімпійських ігор», – Ковтун про здобуття «срібла»

Український гімнаст Ілля Ковтун у розмові з Lb.ua оцінив здобуття медалі на Олімпійських іграх-2024.

«Чесно кажучи, нічого не змінилося. Усе, що змінилося — я вписав своє ім’я в історію Олімпійських ігор. Ми так само тренуємось, працюємо і готуємося до нових перемог», – сказав він.

Гімнаст також запевнив, що виклався на 100 відсотків під час змагань, але щось не виконав, тому не вдалося завоювати ще одну медаль.

«Не скажу, що чогось не вистачило. Я показав свій максимум, але, можливо, щось не до кінця виконав. І в командних змаганнях, і в багатоборстві я виклався на всі 100 відсотків. У фіналі з вільних вправ було дуже складно боротися за медаль, але і там я зробив усе, що міг», – зауважив Ковтун.

Крім того, він наголосив на тому, що гімнастам з його габаритами складніше змагатися.

«Я дуже високий спортсмен, а більшість гімнастів низького зросту. Їм набагато легше виконувати елементи, набагато легше тренуватися… Щобільше, їм потрібно набагато менше, ніж мені, тренуватися, щоб виконати якийсь елемент», – підсумував Ілля.

Нагадаємо, Ковтун здобув «срібло» Олімпійських ігор у Парижі в індивідуальних змаганнях на брусах. Ще двічі гімнаст фінішував четвертим.