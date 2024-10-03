Ліга чемпіонів: Лунін вперше зіграв у сезоні, "Реал" поступився "Ліллю"

Це був не єдиний сенсаційний результат вечора.

У другому турі Ліги чемпіонів сталася довгоочікувана для українських вболівальників футболу подія: Андрій Лунін вперше у сезоні вийшов у стартовому складі мадридського "Реалу" через травму Тібо Куртуа.

Проте саме в цьому матчі "бланкос" судилося зазнати першої поразки в новому розіграші головного клубного трофея Європи. Французький "Лілль" скористався призначеним у ворота Луніна пенальті і сенсаційно відсвяткував домашню перемогу.



Після божевільної звитяги над "Динамо Загреб" з рахунком 9:2 мюнхенська "Баварія" розслабилася: німці теж вкрай неочікувано поступилися англійській "Астон Віллі", яка, хоч колись і вигравала Кубок європейських чемпіонів, але вже давно не тішила себе і фанів участю у найпрестижнішому єврокубку.

А от Загреб, навпаки, зробив правильні висновки з першого туру і спромігся на нічию з кривдником "Барселони" - "Монако". Рахунок цієї зустрічі 2:2.

Потішимося за іншого українського голкіпера Анатолія Трубіна: він захищав ворота "Бенфіки" у феєричному для португальців матчі із мадридським "Атлетіко" і записав до активу сухий поєдинок. А "орли" відвантажили "матрацникам" аж чотири голи.

"Ліверпуль" спокійно розібрався із знайомою донецькому "Шахтарю" "Болоньєю" 2:0. "Ювентус" на нервах витиснув три очки у протистоянні із "РБ Лейпциг" 3:2. А "Брюгге" був мінімально сильнішим за "Штурм Грац".