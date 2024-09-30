​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
Росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла (оновлено)
ГоловнаСпорт

Дзюдоїст Яків Хаммо – переможець European Open у Празі

Він здобув першу перемогу на міжнародному турнірі за два роки.

Один з лідерів збірної України з дзюдо Яків Хаммо переміг на турнірі European Open у Празі, Чехія.

Про це повідомили у Федерації дзюдо України.

На шляху до фіналу українець здолав Хамзата Сапарбаєва з Франції та поляка Патрика Броньца.

У сутичці за золоту медаль Яків переміг азербайджанця Джамала Гамзатханова іппоном.

Перемога на European Open – перша після травми, яку він зазнав за рік до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, у березі 2023 року Хаммо зазнав серйозної травми коліна, тому був змушений пропустити відбірковий цикл на Олімпіаду-2024.

Яків здобув третю медаль України на European Open. Раніше Владислав Казіміров став срібним призером змагань, а Сергій Неботов – бронзовим. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies