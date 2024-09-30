Дзюдоїст Яків Хаммо – переможець European Open у Празі

Один з лідерів збірної України з дзюдо Яків Хаммо переміг на турнірі European Open у Празі, Чехія.
Про це повідомили у Федерації дзюдо України.
На шляху до фіналу українець здолав Хамзата Сапарбаєва з Франції та поляка Патрика Броньца.
У сутичці за золоту медаль Яків переміг азербайджанця Джамала Гамзатханова іппоном.
Перемога на European Open – перша після травми, яку він зазнав за рік до Олімпійських ігор.
Нагадаємо, у березі 2023 року Хаммо зазнав серйозної травми коліна, тому був змушений пропустити відбірковий цикл на Олімпіаду-2024.
Яків здобув третю медаль України на European Open. Раніше Владислав Казіміров став срібним призером змагань, а Сергій Неботов – бронзовим.