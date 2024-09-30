Дзюдоїст Яків Хаммо – переможець European Open у Празі

Він здобув першу перемогу на міжнародному турнірі за два роки.

Один з лідерів збірної України з дзюдо Яків Хаммо переміг на турнірі European Open у Празі, Чехія.

Про це повідомили у Федерації дзюдо України.

На шляху до фіналу українець здолав Хамзата Сапарбаєва з Франції та поляка Патрика Броньца.

У сутичці за золоту медаль Яків переміг азербайджанця Джамала Гамзатханова іппоном.

Перемога на European Open – перша після травми, яку він зазнав за рік до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, у березі 2023 року Хаммо зазнав серйозної травми коліна, тому був змушений пропустити відбірковий цикл на Олімпіаду-2024.

Яків здобув третю медаль України на European Open. Раніше Владислав Казіміров став срібним призером змагань, а Сергій Неботов – бронзовим.