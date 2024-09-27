Українець Артем Довбик під час матчу проти "Атлетіка" у Лізі Європи УЄФА.

«Рома» на своєму полі зіграла внічию з «Атлетіком» (1:1) у першому турі основного етапу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба римлян.

На 32 хвилині український форвард «Роми» Артем Довбик відкрився під навісний пас Анхеліньо та відкрив рахунок у матчі.

Фото: asroma.com Артем Довбик під час матчу проти "Атлетіка" у Лізі Європи УЄФА.

«Баски» відігралися наприкінці зустрічі. На 85-й Айтер Паредес отримав м’яч після скидки партнера по команді та переправив м’яч у ворота.

Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі й відіграв 81 хвилину.

У другому турі Ліги Європи «Рома» зустрінеться з «Ельфсборгом» 3 жовтня.

Нагадаємо, у п’ятому турі Серії А «Рома» розгромила «Удінезе» (3:0), а Довбик відзначився голом й асистом.