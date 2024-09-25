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Збірна України гратиме з Венесуелою у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу

Венесуела перемогла збірну Іспанії.

Збірна України гратиме з Венесуелою у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу
Збірна України гратиме з Венесуелою у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу
Фото: Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу отримала суперника у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Збірна Венесуели за підсумками матчу 1/8 фіналу перемогла збірну Іспанії з рахунком 2:1.

Фаворитами вважали саме збірну Іспанії, третю збірну світового рейтингу та бронзових призерів Євро-2022. Натомість Венесуела пробилася до плейоф через рейтинг третіх місць, і перебуває на 21-му місці у світовому рейтингу.

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Матч Україна — Венесуела відбудеться в неділю, 29 вересня, о 18:00 за київським часом.

  • Вчора, 24 вересня, у Ташкенті відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до чвертьфіналу турніру розіграли національні збірні Нідерландів та України. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 3:1.
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