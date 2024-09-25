Збірна України гратиме з Венесуелою у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу

Збірна України з футзалу отримала суперника у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Збірна Венесуели за підсумками матчу 1/8 фіналу перемогла збірну Іспанії з рахунком 2:1.

Фаворитами вважали саме збірну Іспанії, третю збірну світового рейтингу та бронзових призерів Євро-2022. Натомість Венесуела пробилася до плейоф через рейтинг третіх місць, і перебуває на 21-му місці у світовому рейтингу.

Матч Україна — Венесуела відбудеться в неділю, 29 вересня, о 18:00 за київським часом.