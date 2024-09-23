Сьогодні відбудеться завершальний матч 7-го туру УПЛ "Шахтар" - "Оболонь"

Сьогодні донецький донецький ФК "Шахтар" в 7-му турі української Прем’єр-ліги прийматиме київську "Оболонь".

Матч відбудеться на "Арені Львів" і розпочнеться о 18:00.

Головним арбітром матчу буде Роман Блавацький.

"Шахтар" після шести турів знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці із 9 очками (від "Динамо" гірники відстають на 7 пунктів, але мають іще гру в запасі). Минулого тижня команда Маріно Пушіча дебютувала в оновленій Лізі чемпіонів, зігравши внічию з італійською "Болоньєю".

"Оболонь" дуже невдало розпочала сезон, що вже призвело до зміни тренера -Валерія Іващенка на посаді наставника замінив Сергій Шищенко. Наразі на рахунку "Оболоні" лише дві нічиїх при чотирьох поразках і - остання сходинка в УПЛ.

Експерти Favbet беззаперечним фаворитом вважають "Шахтар". На перемогу донеччан дають коефіцієнт 1,18, тоді як успіх киян оцінюють у 21,00. Нічия котирується у 7,40. Також фахівці чекають дуже результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,52, тоді як тотал менше 2,5 - 2,60.

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