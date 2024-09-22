АПЛ: «Ман Сіті» на останніх хвилинах врятував нічию у матчі з «Арсеналом»

«Містяни» зрівняли рахунок на сьомій доданій до основного часу хвилині.

Кайл Вокер (праворуч) з "Манчестер Сіті" проти Леандро Троссара з "Арсеналу" під час матчу Англійської прем'єр-ліги.

«Манчестер Сіті» вдома поділив очки з «Арсеналом» (2:2) у 5-му турі Англійської прем’єр-ліги.

Про це повідомили на офіційному сайті «містян».

На 9 хвилині форвард манчестерців Ерлінг Голанд увірвався до штрафного майданчика суперників і потужно пробив у нижній правий кут воріт – 1:0. На 22-й захисник «канонірів» Калафіорі зрівняв рахунок після розіграшу з партнером й удару у правий кут. На першій доданій до тайму хвилині Габріель виграв боротьбу після кутового й вивів «Арсенал» уперед.

Попри абсолютно домінантну гру (33 удари по воротах), зрівняти рахунок «Манчестер Сіті» зміг лише на сьомій доданій хвилині матчу – Стоунс першим зорієнтувався у штрафному «канонірів» і пробив у пусті ворота.

Після нічиєї «Манчестер Сіті» й «Арсенал» розташувалися на першому й четвертому місцях АПЛ відповідно.

Другим з 12-ма очками в активі в турнірній таблиці йде «Ліверпуль».