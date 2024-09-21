Ярославу Магучіх номінували на цьогорічну премію найкращої легкоатлетки Європи

Оголошено перелік номінанток на звання найкращої європейської легкоатлетки за підсумками 2024 року.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики Європи.

До десятки претенденток увійшла Ярослава Магучіх - світова рекордсменка й переможниця Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Цього року Магучіх виграла дебютне "золото" Олімпійських ігор та перевершила світовий рекорд, який тримався 27 років. Також вона додала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

Для української спортсменки це вже третя номінація на звання найкращої легкоатлетки року за версією Федерації легкої атлетики Європи.

Найкращу легкоатлетку Європи за версією Федерації легкої атлетики Європи назвуть 29 вересня.

Минулого року лауреаткою премії стала нідерландка Фемка Бол.

Номінантки на звання європейської легкоатлетки року-2024: