Ярославу Магучіх номінували на цьогорічну премію найкращої легкоатлетки Європи

Оголошено перелік номінанток на звання найкращої європейської легкоатлетки за підсумками 2024 року.
Про це повідомила Федерація легкої атлетики Європи.
До десятки претенденток увійшла Ярослава Магучіх - світова рекордсменка й переможниця Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.
Цього року Магучіх виграла дебютне "золото" Олімпійських ігор та перевершила світовий рекорд, який тримався 27 років. Також вона додала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.
Для української спортсменки це вже третя номінація на звання найкращої легкоатлетки року за версією Федерації легкої атлетики Європи.
Найкращу легкоатлетку Європи за версією Федерації легкої атлетики Європи назвуть 29 вересня.
Минулого року лауреаткою премії стала нідерландка Фемка Бол.
Номінантки на звання європейської легкоатлетки року-2024:
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Фемке Бол (Нідерланди) — здобула три медалі Олімпійських ігор у Парижі, двічі ставала 2-разовою чемпіонкою світу в приміщенні та вигравала Євро. Встановила рекорд ЧС у приміщенні у бігу на 400 м та є рекордсменкою Європи у бігу на 400 м з/б.
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Кілі Годжкінсон (Велика Британія) – біг: "золото" чемпіонату Європи (800 м), Олімпіади-2024 (800 м). Світова рекордсменка у виді з результатом в 1:54.61 хвилин.
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Малайка Мігамбо (Німеччина) – стрибки в довжину: "золото" чемпіонату Європи, "срібло" Олімпіади-2024. Світова рекордсменка у виді з результатом в 7.22 м.
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Нафіссату Тіам (Бельгія) – семиборство: "золото" Олімпіади-2024, "золото" Євро, рекордсменка сезону (6880 очок).
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Ярослава Магучіх (Україна) – стрибки у висоту: "золото" Олімпіади-2024, чемпіонату Європи, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024, встановила світовий рекорд у виді — 2.10 м.
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Ємісі Огунлейє (Німеччина) — штовхання ядра: "золото" Олімпіади-2024, "срібло" чемпіонату світу в приміщенні, "бронза" чемпіонату Європи.
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Сіфан Хассан (Нідерланди) — марафон: "золото" Олімпіади-2024, "бронза" Ігор (5000 й 10000 м).
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Надя Батоклетті (Італія) — біг: "золото" чемпіонату Європи-2024 (5000 й 10000 м), "срібло" Олімпіади-2024 (10000 м).
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Наталія Качмарек (Польща) — біг: "золото" чемпіонату Європи (400 м), "бронза" Олімпіади-2024 (400 м).
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Сирена Самба-Майєла (Франція) — біг: "золото" чемпіонату Європи (100 м з/б), "срібло" Олімпіади-2024 (100 м з/б), чемпіонату світу у приміщенні (60 м з/б).