«Шахтар» поділив очки з «Болоньєю» у стартовому матчі Ліги чемпіонів

Егіналду з "Шахтаря" йде в обіграш у поєдинку проти "Болоньї" у Лізі чемпіонів.

«Шахтар» на «Стадіо Ренато Далл’Ара» зіграв внічию з «Болоньєю» (0:0) у першому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба «гірників».

Фото: shakhtar.com Георгій Судаков пробиває пенальті у матчі проти "Болоньї" в ЛЧ.

На старті матчу «Шахтар» отримав можливість пробити пенальті – Георгій Судаков не зміг переграти голкіпера італійців. Наприкінці першого тайму форвард «Болоньї» Сантьяго Кастро опинився на ударній позиції й пробив у лівий кут воріт, але Дмитро Різник зміг врятувати свою команду.

На 56 хвилині Кастро мав ще одну гольову нагоду, але пробив повз ліву стійку «гірників».

Фото: shakhtar.com Микола Матвієнко вибиває м'яч у матчі проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів.

Після нічиєї «Шахтар» піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, за новим форматом ЛЧ до 1/8 фіналу потрапляє вісімка кращих команд за підсумками 8 матчів. Клуби від 9-ї до 24-ї позиції змагатимуться у плей-оф.