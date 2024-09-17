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Шостий тур шахової Олімпіади: українці здобули перемогу

У шостому турі, останньому перед єдиним вихідним на шаховій Олімпіаді в Будапешті, українські команди упевнено подолали своїх суперників. Жінки впоралися з командою Сербії, а чоловіки взяли гору над збірною Чорногорії.

Шостий тур шахової Олімпіади: українці здобули перемогу
Антон Коробов (ліворуч) і Руслан Пономарьов на шаховій Олімпіаді.
Фото: Ukrainian Chess Federation

У чоловіків уже після першої години вималювалася перевага українців. Особливо відчутна вона була там, де наші грали білими. І хоча по дебюту Руслан Пономарьов не мав переваги, але поступово упевнено захопив ініціативу і продемонстрував свою техніку, здобувши єдину в матчі перемогу. 

Руслан Пономарьов під час шахової Олімпіади.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Руслан Пономарьов під час шахової Олімпіади.

В іншому двобої лідер команди Андрій Волокитін із самого початку й до кінця тиснув на позицію чорних. І навіть у заключному становищі мав певні шанси на виграш. Але, враховуючи, що Андрій мав брак часу і те, що нічия давала команді загальну перемогу, він погодився на мирний підсумок.

Чорними Василь Іванчук та Володимир Онищук без особливих пригод зробили нічиї. Це призвело українців до перемоги з рахунком – 2,5:1,5.

Українець Василь Іванчук під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Українець Василь Іванчук під час шахової партії.

Без втрат одноосібним лідером є збірна Індії. На очко від неї відстають команди Китаю, а також Ірану та В’єтнаму. Українці ділять місця з п’ятого по чотирнадцяте. Наступним їх суперником стане збірна Узбекистану, переможець попередньої Олімпіади.

Особливо радує успіх лідера жіночої команди Юлії Осьмак. Після перемоги у п’ятому турі стартова невпевненість розвіялася остаточно. Партію  проти Теодери Іньяк вона провела на одному диханні.Скориставшись затримкою короля чорних в центрі, Юлія провела потужну атаку на нього. Спочатку українка здійснила пішаковий прорив у центрі, потім пожертвувала ферзя, а наприкінці накинулася усіма фігурами на бідолашного короля чорних. На 43-му ході Теодора зупинила годинник.

Юлія Осьмак (ліворуч) з України під час шахової партїі.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Юлія Осьмак (ліворуч) з України під час шахової партїі.

Не так гладко проходил партія на третій шахівниці в Інни Гапоненко (білі). Певний час гра була у зоні рівноваги. Але потім чудова форма й неабиякий досвід українки зіграли свою позитивну роль. Вона буквально на рівному місці переграла суперницю і здобула заслужену перемогу.

Найдовше грала Анна Ушеніна. Але й вона чорними була на висоті. Хоча для того, щоб довести свою перевагу їй, знадобилося цілих вісімдесят ходів.

Лише на останній шахівниці Євгенія Долуханова поступилася. Можливо, брак досвіду заважає їй виступати на повну потужність. Проте, збірна України переконливо перемогла з рахунком – 3:1. 

Євгенія Долуханова (праворуч) грає у шостому турі шахової Олімпіади.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Євгенія Долуханова (праворуч) грає у шостому турі шахової Олімпіади.

Одноосібним лідером після шостого туру є збірна Індії, яка (як і земляки-чоловіки) не втратила жодного очка. На один пункт відстають від них збірні Грузії та Польщі. Українки знаходяться серед команд, які розділяють місця з четвертого по дванадцяте. У сьомому раунді на них чекає зустріч з потужним колективом Польщі.

А сьогодні шахісти відпочивають.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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