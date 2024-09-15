​"Жирона" зіграє проти "Барселони" в 5-му турі Ла Ліги

Сьогодні відбудеться матч 5-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрінуться "Жирона" українця Віктора Циганкова та "Барселона".

Гра відбудеться в Жироні на стадіоні "Монтіліві" і розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Ще два роки тому це був би пересічний матч чемпіонату Іспанії, але після сенсаційного сезону-2023/24 від "Жирони" його розглядають як головний у турі.

У минулому чемпіонаті "Жирона" виграла у "Барселони" обидва матчі з рахунком 4:2. Ба більше, вона також до останніх турів вела боротьбу за 2-ге місце в Ла Лізі.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виступає у "Жироні" вже майже два роки. За цей час він став одним із лідерів команди, за прогресом якого стежать відомі європейські клуби.

"Барселона" цього сезону стартувала ідеально, зокрема - перемогла "Вальядолід" з рахунком 7:0. Наразі за чотири стартові тури нового сезону Ла Ліги "Барселона" очолює турнірну таблицю з 12-ма очками. "Жирона" має 7 очок і посідає п'яте місце.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet абсолютним фаворитом цього матчу вважають "Барселону". Коефіцієнт на перемогу підопічних Дітера Фліка - 1,89. На успіх команди "Жирони" – 4,35. Ціна нічиєї – 4,10.

Фахівці також очікують на результативну зустріч. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 1,54 бала. На аналогічний тотал менше – 2,56.