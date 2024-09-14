Український голкіпер продовжив контракт з "Реалом" на 5 років

Андрій Лунін все ж планує залишитися у Мадриді.

Обрав конкуренцію з найкращим голкіпером світу: українець Андрій Лунін вирішив залишитися у мадридському "Реалі" та підписав із клубом новий контракт до 2030 року, про що повідомив офіційний сайт "бланкос".

Попередня угода нашого співвітчизника з "вершковими" завершувалася через рік, і упродовж літа чинні переможці Ліги чемпіонів намагалися домовитися з Луніним про пролонгацію. Але, за чутками, Андрій вимагав гарантій того, що матиме достатньо ігрового часу.

Натомість "Реал" розглядає українця лише як запасного, в той час як першого номера Тібо Куртуа вважає найкращим гравцем у світі на позиції у воротах. Схоже, зрештою Лунін погодився доводити своє право грати шляхом конкуренції.

Минулого сезону завдяки травмі Куртуа Андрій провів 31 матч і суттєво допоміг команді здобути трофей Ліги чемпіонів та виграти Ла Лігу, отримавши схвальні відгуки від вболівальників.