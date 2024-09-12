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Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі

Тренувальний табір українця стартував з фізіологічних тестів.

Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі
Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Найкращий боксер планети у суперважкій вазі Олександр Усик вже розпочав підготовку до другого поспіль поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі, який цього разу не матиме статусу двобою за абсолютне чемпіонство. 

На своїй сторінці в мережі Instagram українець написав, що його тренувальний табір стартував, а також оприлюднив відео з проходженням фізіологічного тесту. Олександр біг доріжкою у спеціальній масці та з датчиками, які фіксують його показники. Усик назвав Ф'юрі своїм "товстим другом" і висловив сподівання, що той у хорошій формі. 

До реваншу Усик готуватиметься понад три місяці: бій відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня.   

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