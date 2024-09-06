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Володимир Кличко: «Реванш Усик – Ф’юрі? Ми не можемо подивитися у майбутнє – так тільки мій брат може зробити»

Матч-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня.

Володимир Кличко: «Реванш Усик – Ф’юрі? Ми не можемо подивитися у майбутнє – так тільки мій брат може зробити»
Володимир Кличко й Олександр Усик після поєдинку останнього проти Тайсона Ф'юрі.
Фото: Boxing Scene

Колишній український боксер Володимир Кличко розповів LB.ua, яким буде майбутній бій Олександра Усика, та оцінив шанси Олександра Хижняка у професійному боксі.

«Реванш Усика й Ф’юрі? Ми не можемо подивитися у майбутнє – так тільки мій брат (Віталій Кличко – LB.ua) може зробити. Я впевнений, що наступний поєдинок буде або дуже коротким, бо Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже довгим і складним для обох боксерів. Усик усього досягнув у крузервейті. Після переходу до надважкої ваги були сумніви щодо його сил, але він усім усе довів. Він увійде в історію боксу як один з кращих і найтехнічніших боксерів» – сказав Володимир.

За його словами, усі шанси на те, щоб вписати своє ім’я в історію боксу має також український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.

«Я вважаю, що Олександр Хижняк – це унікальна людина. Потрібно бути витривалим, щоб досягнути тих висот, яких він досяг. Витривалість на дистанції є важливішою за талант і майстерність. Він узяв "золото" і довів усім свою якість. Ми пишаємося ним. Упевнений, що він має класне майбутнє, який би вибір не зробив. Я упевнений у його команді, його тренерові, який є батьком Олександра. Його команда формуватиме його як спортсмена, який досягатиме висот, зокрема звання чемпіона світу», – пояснив ексбоксер.

Нагадаємо, бій-відповідь між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня 2024 року. У першому поєдинку українець за очками здолав британця та став першим в історії чотирьох поясів абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. 

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