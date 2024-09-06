Молодіжна збірна України зіграє проти Сербії у матчі відборі на Євро-2025

Футболісти та тренерський штаб молодіжної збірної України з футболу розпочали безпосередню підготовку до чергових поєдинків кваліфікації Євро-2025 (U-21).

Сьогодні, 6 вересня відбудеться матч Україна - Сербія. Гра пройде в Ризі на LNK Sporta Parks і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі : Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Кіріл Фесюн («Шахтар» Донецьк), Яків Кінарейкін («Карпати» Львів).

: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Кіріл Фесюн («Шахтар» Донецьк), Яків Кінарейкін («Карпати» Львів). Захисники : Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — «Рух» Львів), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Полісся» Житомир).

: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — «Рух» Львів), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Полісся» Житомир). Півзахисники : Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва — «Карпати» Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — «Динамо» Київ), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін (усі — «Рух» Львів), Максим Хлань («Лехія», Польща).

: Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва — «Карпати» Львів), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — «Динамо» Київ), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Олег Федор, Ілля Квасниця, Ярослав Карабін (усі — «Рух» Львів), Максим Хлань («Лехія», Польща). Нападники: Ігор Краснопір («Рух» Львів), Ігор Горбач («Зоря» Луганськ).

Напередодні головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса розповів про підготовку до турніру.

"У нас була достатньо велика пауза між іграми. Востаннє ми грали проти Азербайджану. Усі приїхали на збір із великим бажанням грати та представляти країну. Ми якнайшвидше спробуємо занурити гравців у ту робочу атмосферу, яку ми прагнемо створити", - сказав він.

Мельгоса також зазначив, що Сербія - сильна команда і намагатиметься зробити все, аби досягти результата.

"Сербія — сильна команда. Це зрозуміло. Навіть якщо вони довикликали деяких нових гравців на матчі проти України, це дуже хороша команда. Я очікую сильного суперника, з яким нам буде непросто, і ми повинні підготуватися до цих матчів. І, звичайно, такі матчі важливі для розвитку кар'єри гравців", - зазначив він.

Зараз наша збірна очолює таблицю групи F, вигравши всі шість матчів кваліфікації. Англію, що йде на другому місці, Україна випереджає лише за додатковими показниками.

Сербія у турнірній таблиці групи відбору на молодіжне Євро-2025 йде третьою з 10 очками після семи поєдинків.

Якщо Україна не програє Сербії, то гарантуватиме собі щонайменше плей-оф за право зіграти на молодіжному Євро-2025. Перемога у групі автоматично виведе команду до фінальної частини турніру.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet також вважають фаворитом збірну України. На перемогу синьо-жовтих пропонується коефіцієнт 1,98, у той час як на перемогу Сербії - 3,90. Нічию оцінюють у 3,95.